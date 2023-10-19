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Днепропетровскую область российские захватчики обстреляли пять раз: без жертв, есть разрушения

Киев • УНН

 • 237454 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Днепропетровскую область российские военные атаковали 5 раз. Били по Днепровскому и Никопольскому районам. Из-за этих атак есть разрушения, однако обошлось без жертв среди гражданских. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Днепропетровскую область российские захватчики обстреляли пять раз: без жертв, есть разрушения

Цитата

“Пять обстрелов за день. Россияне направили две ракеты на населенные пункты Днепровского района. В одном из них из-за атаки произошло возгорание. Спасатели огонь уже потушили. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Как и на Никопольщине”, — отметил глава ОВА Сергей Лысак.

Детали

По Никопольщине враг в течение дня совершил несколько волн обстрелов. Согласно с информацией тамошнего главы РВА захватчики били из тяжелой артиллерии и нанесли удар дроном-камикадзе. Попали по районному центру и Марганецкой громаде. В последней повредили гимназию, клуб и инфраструктурный объект. Всего в районе побиты 10 домов местных, 5 хозяйственных построек, 2 автомобиля и солнечная электростанция и линии электросети. Люди остались невредимы.

Кроме того, по данным Евгения Евтушенко вечером громко было и в громадах, граничащих с Криворожским районом. Однако там обошлось без “прилетов”.

Евтушенко призывает жителей прибрежных населенных пунктов провести ночь в убежище или воспользоваться правилом двух стен.

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Напомним

Днем в Днепровском районе на Днепропетровщине прогремел взрыв. Из-за вражеской атаки вспыхнул пожар.

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