Днепропетровскую область российские захватчики обстреляли пять раз: без жертв, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Днепропетровскую область российские военные атаковали 5 раз. Били по Днепровскому и Никопольскому районам. Из-за этих атак есть разрушения, однако обошлось без жертв среди гражданских. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Цитата
“Пять обстрелов за день. Россияне направили две ракеты на населенные пункты Днепровского района. В одном из них из-за атаки произошло возгорание. Спасатели огонь уже потушили. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Как и на Никопольщине”, — отметил глава ОВА Сергей Лысак.
Детали
По Никопольщине враг в течение дня совершил несколько волн обстрелов. Согласно с информацией тамошнего главы РВА захватчики били из тяжелой артиллерии и нанесли удар дроном-камикадзе. Попали по районному центру и Марганецкой громаде. В последней повредили гимназию, клуб и инфраструктурный объект. Всего в районе побиты 10 домов местных, 5 хозяйственных построек, 2 автомобиля и солнечная электростанция и линии электросети. Люди остались невредимы.
Кроме того, по данным Евгения Евтушенко вечером громко было и в громадах, граничащих с Криворожским районом. Однако там обошлось без “прилетов”.
Евтушенко призывает жителей прибрежных населенных пунктов провести ночь в убежище или воспользоваться правилом двух стен.
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Напомним
Днем в Днепровском районе на Днепропетровщине прогремел взрыв. Из-за вражеской атаки вспыхнул пожар.