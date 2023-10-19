Дніпропетровщину російські загарбники обстріляли п’ять разів: без жертв, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Дніпропетровську область російські військові атакували 5 разів. Били по Дніпровському та Нікопольскому районах. Через ці атаки є руйнування, однак минулось без жертв серед цивільних. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Цитата
“П’ять обстрілів за день. Росіяни спрямували дві ракети на населені пункти Дніпровського району. В одному з них через атаку сталося займання. Рятувальники вогонь вже приборкали. На щастя, минулося без жертв та постраждалих. Як і на Нікопольщині”, — зазначив очільник ОВА Сергій Лисак.
Деталі
По Нікопольщині ворог впродовж дня здійснив декілька хвиль обстрілів. Згідно з інформацією тамтешнього голови РВА загарбники били з важкої артилерії та завдали удару дроном-камікадзе. Поцілили по районному центру і Марганецькій громаді. В останній пошкодили гімназію, клуб та інфраструктурний об’єкт. Загалом в районі побиті 10 будинків місцевих, 5 господарських споруд, 2 автівки та сонячна електростанція й лінії електромережі. Люди лишились неушкоджені.
Крім того, за даними Євгена Євтушенка надвечір гучно було й у громадах, що межують з Криворізьким районом. Однак там минулось без “прильотів”.
Євтушенко закликає мешканців прибережних населених пунктів провести ніч у сховищі або скористатися правилом двох стін.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Кривому Розі сталося три самогубства за минулу добу
Нагадаємо
Вдень у Дніпровському районі на Дніпропетровщині пролунав вибух. Через ворожу атаку спалахнула пожежа.