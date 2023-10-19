Вибух пролунав у Дніпровському районі, через ворожу атаку сталася пожежа - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Дніпровському районі на Дніпропетровщині пролунав вибух, через ворожу атаку сталася пожежа. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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«Вибух у Дніпровському районі. Через ворожу атаку сталася пожежа. Попередньо, загиблих та постраждалих немає», - написав Лисак.
Він зазначив, що всі деталі з’ясовуються, та закликав зберігати інформаційну тишу.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у Дніпрі та у деяких районах Запоріжжі повідомляють про звуки вибухів.