Взрыв прогремел в Днепровском районе, из-за вражеской атаки произошел пожар - глава ОВА

Цитата

«Взрыв в Днепровском районе. Из-за вражеской атаки произошел пожар. Предварительно, погибших и пострадавших нет», - написал Лысак.

Он отметил, что все детали выясняются, и призвал сохранять информационную тишину.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Днепре и в некоторых районах Запорожья сообщают о звуках взрывов.