Взрыв прогремел в Днепровском районе, из-за вражеской атаки произошел пожар - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Днепровском районе Днепропетровской области прогремел взрыв, из-за вражеской атаки произошел пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
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«Взрыв в Днепровском районе. Из-за вражеской атаки произошел пожар. Предварительно, погибших и пострадавших нет», - написал Лысак.
Он отметил, что все детали выясняются, и призвал сохранять информационную тишину.
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Ранее сообщалось, что в Днепре и в некоторых районах Запорожья сообщают о звуках взрывов.