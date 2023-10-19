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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрыв прогремел в Днепровском районе, из-за вражеской атаки произошел пожар - глава ОВА

Киев • УНН

 • 331341 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Днепровском районе Днепропетровской области прогремел взрыв, из-за вражеской атаки произошел пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Взрыв прогремел в Днепровском районе, из-за вражеской атаки произошел пожар - глава ОВА

Цитата

«Взрыв в Днепровском районе. Из-за вражеской атаки произошел пожар. Предварительно, погибших и пострадавших нет», - написал Лысак.

Он отметил, что все детали выясняются, и призвал сохранять информационную тишину.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Днепре и в некоторых районах Запорожья сообщают о звуках взрывов.

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