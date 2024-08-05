Враг дронами-камикадзе и артиллерией несколько раз обстрелял Днепропетровскую область, в результате чего были ранены двое гражданских. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По информации, больше всего после вражеских ударов пострадала Покровская громада Днепропетровской области, где ранения получили 26-летний мужчина и 70-летняя женщина. Они будут лечиться дома.

Кроме того, в результате обстрелов были повреждены несколько объектов: кафетерий, торговый павильон, автомат по продаже воды. Также значительные повреждения получили 8 частных домов, 6 хозяйственных построек, гаражи и автомобили. Дополнительно повреждены солнечные панели, линии электропередач и газопровод.

В Никополе разрушениям подверглось частное предприятие. Агрессия террористов также затронула Червоногригорьевскую, Марганецкую и Мировскую громады, но, к счастью, люди здесь остались невредимыми.

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