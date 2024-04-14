Днепропетровская область: ПВО сбила российскую ракету над Днепром, ранены по меньшей мере 5 человек

Пять человек пострадали из-за вечерней атаки россиян по Днепру. Украинские защитники неба сбили вражескую ракету, однако обломки упали в областном центре, и повредили частные дома. О последствиях вечернего обстрела и ситуации в регионе рассказал председатель Днепропетровской ОГА, передает УНН.

На сейчас в Днепре уже 5 пострадавших. Это трое мужчин и женщина. А еще 15-летний парень. У него осколочные ранения и контузия. - сообщил Лысак.

Детали

Лысак также рассказал, что защитники неба уничтожили вражескую ракету в Днепровском районе. Обломки упали на территории облансого центра и в Любимовской общине. В последней наблюдалось задымление.

По предварительной информации в Днепре из-за падения обломков повреждены 9 частных домов.

А в Любимовской общине вражеское железо изуродовало гражданский автомобиль. Также там получили ранения три человека, однако от госпитализации они отказались.

Дополнительно

По данным главы ОВА оккупанты также атаковали регион в течение дня из тяжелой артиллерии и дронов Били по Никопольскому району, в общем захватчики совершили 11 обстрелов. Из-за этих атак ранения получили 4 человека.

Досталось Покровской сельской и Мировской громадам. А больше всего - Никополю. Там четверо пострадавших. Кроме трех человек, которые получили ранения после обеда, еще один 55-летний мужчина. - рассказал Лысак.

Также известно, что из-за обстрелов в Никополе горел частный дом, два гаража и столько же автомобилей. Огонь чрезвычайники уже укротили.

Кроме этого изуродованы 3 дома, машина и линия электропередач в Никопольском районе.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что около шести вечера жители области и областного центра услышали мощные взрывы.