Днепропетровщина: россияне обстреляли две громады, попали в агрофирму

Российские военные обстреляли две громады Днепропетровской области: Никопольскую и Синельниковскую. В последней захватчики попали по зданию агрофирмы. В обоих случаях обошлось без пострадавших. О ситуации в регионе рассказал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

На Синельниковщине произошло попадание по зданию агрофирмы. Главное, что нет погибших и пострадавших. - написал Лысак.

Детали

По данным главы ОВА россияне также дважды за день атаковали Никопольщину. Били из артиллерии и трижды ударили дронами-камикадзе.

Под удар попали райцентр и Марганецкая громада.

О попадании и последствиях разрушений информации нет.

Напомним

Накануне вечером вражеские войска обстреляли Никопольщину трижды. По данным главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака пострадали 3 человека, также были повреждены дома и инфраструктурные объекты. Более 1700 семей остались без света.

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