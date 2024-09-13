Днепропетровщина: российские войска 20 раз обстреляли Никопольский район, есть раненые
Киев • УНН
Армия рф атаковала Никопольский район артиллерией и дронами-камикадзе. Пострадали 3 человека, повреждены жилые дома, инфраструктура и автомобили в нескольких громадах.
Армия рф двадцать раз била по Никопольскому району Днепропетровской области - тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе, есть раненые. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
"Из-за вражеских атак в Никополе 54-летняя пострадала. Еще двое - в Марганце. Женщина и мужчина - 63 и 60 лет", - сообщил Лысак.
По его словам, в райцентре избиты 6 многоквартирных домов и 5 частных. Изуродованы коммунальное предприятие, медцентр, кафе, магазин, автомойка, 17 авто. Зацепило и линии электропередач.
Сети повреждены и в Марганецкой громаде. Также там среди разбитого предприятие, 4 дома местных, столько же машин и мотоцикл. Разрушения есть в гаражном кооперативе.
Громко было и в Покровской, Червоногригорьевской и Мировской громадах. Там изуродована инфраструктура, побиты магазин и автомобиль.
"В целом целились россияне по Никопольщине двадцать раз. Тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе. Сбросили и боеприпас с БпЛА", - резюмировал глава ОВА.
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