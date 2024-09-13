Дніпропетровщина: російські війська 20 разів обстріляли Нікопольський район, є поранені
Київ • УНН
Армія рф атакувала Нікопольський район артилерією та дронами-камікадзе. Постраждали 3 людини, пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та автомобілі в кількох громадах.
Армія рф двадцять разів била по Нікопольському району, що на Дніпропетровщині, - важкою артилерією та дронами-камікадзе, є поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
"Через ворожі атаки у Нікополі 54-річна постраждала. Ще двоє – у Марганці. Жінка та чоловік – 63 і 60 років", - повідомив Лисак.
За його словами, у райцентрі побиті 6 багатоквартирних будинків та 5 приватні. Понівечені комунальне підприємство, медцентр, кафе, магазин, автомийка, 17 авто. Зачепило й лінії електропередач.
Мережі пошкоджені і у Марганецькій громаді. Також там серед потрощеного підприємство, 4 оселі місцевих, стільки ж машин та мотоцикл. Руйнування є у гаражному кооперативі.
Гучно було і у Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Там понівечена інфраструктура, побиті магазин та автівка.
"Загалом цілили росіяни по Нікопольщині двадцять разів. Важкою артилерією та дронами-камікадзе. Скинули й боєприпас з БпЛА", - резюмував голова ОВА.
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