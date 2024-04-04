Днепропетровщина: из-за атаки россиян тысячи людей остались без газа, водоснабжения и электричества, восстановительные работы продолжаются

Россияне обстреляли из артиллерии и дронами Никопольщину, что на Днепропетровщине. Оккупанты попали по коммуникационным сетям, из-за чего почти 5 тысяч абонентов остались без газа, 3 тысячи - без воды. И более 12 тыс - без электричества. О последствиях атак армейцев рф рассказал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Удары по Никопольщине продолжались с утра. Как и каждый день, били из артиллерии и целились дронами-камикадзе. В Червоногригорьевской громаде побиты АЗС и лицей. А еще - коммуникации. Загорелся газопровод высокого давления. Повреждена водопроводная сеть, несколько линий электропередач. В результате почти 5 тыс абонентов остались без газа, 3 тыс - без воды. И более 12 тыс - без света, впрочем, всех уже запитали. Частично вернули и остальные централизованные услуги. - рассказал Лысак.

Детали

Глава областной военной администрации отметил, что сейчас только часть поврежденных коммуникационных сетей восстановлена. На месте прилетов работают ремонтные бригады.

Из-за атак россиян повреждения также есть и в самом Никополе, а еще в Мировской, Марганецкой и Покровской сельских громадах. Там также изуродованы инфраструктурные объекты, и гражданская машина в придачу.

По данным Лысака, люди не пострадали.

Напомним,

Утром в Минэнерго сообщили, что в Харьковской области ночью из-за вражеской атаки дронами ночью было повреждено оборудование энергообъекта. В течение суток враг атаковал энергетическую инфраструктуру и в Днепропетровской области, и в Сумской области.