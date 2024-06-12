Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, объявил о завершении своей командировки на должность руководителя Центра стратегических коммуникаций и спикера Южного командования сил обороны Украины, вернувшись к исполнению обязанностей спикера Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
Дмитрий Плетенчук уходит с должности спикера Сил обороны Юга. Об этом сообщает Спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук, передает УНН.
Детали
Спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук объявил о завершении своей командировки в Силы обороны юга Украины, где он исполнял обязанности главы Центра стратегических коммуникаций.
Уважаемые коллеги, докладываю: сейчас моя командировка в Силы обороны Юга Украины в качестве руководителя Центра стратегических коммуникаций и спикера группировки закончена.
Так было спланировано изначально. Прошу не искать никаких двойных смыслов или «зрадоньки».
Свой функционал в качестве «кризисного менеджера» я выполнил и вернулся к исполнению обязанностей спикера ВМС ВС Украины
Он также выразил благодарность высшему руководству за доверие и возможность получить новый руководящий опыт, а также своей команде, назвав ее настоящими профессионалами.
177 эфиров, 15 брифингов, 19 интервью и несколько кадровых перестановок, изменение политики взаимодействия и диалог - такими для меня были эти 45 суток
Вместо Гуменюк будет Плетенчук. В то же время он останется спикером ВМС22 апреля 2024, 08:57 • 18832 просмотра