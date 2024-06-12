Дмитро Плетенчук подає у відставку з посади речника Сил оборони Півдня
Київ • УНН
Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України, оголосив про завершення свого відрядження на посаду керівника Центру стратегічних комунікацій та речника Південного командування сил оборони України, повернувшись до виконання обов'язків речника Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Дмитро Плетенчук йде з посади речника Сил оборони Півдня. Про це повідомляє Речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук, передає УНН.
Деталі
Речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук оголосив про завершення свого відрядження до Сил оборони півдня України, де він виконував обов’язки очільника Центру стратегічних комунікацій.
Шановні колеги, доповідаю: наразі моє відрядження до Сили оборони Півдня України в якості очільника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено.
Так було сплановано від початку. Прошу не шукати ніяких подвійних сенсів або "зрадоньки".
Свій функціонал в якості "кризового менеджера" я виконав і повернувся до виконання обов'язків речника ВМС ЗС України
Він також висловив подяку вищому керівництву за довіру та можливість здобути новий керівний досвід, а також своїй команді, назвавши її справжніми професіоналами.
177 етерів, 15 брифінгів, 19 інтерв'ю і кілька кадрових перестановок, зміна політики взаємодії та діалог — такими для мене були ці 45 діб
Замість Гуменюк буде Плетенчук. Водночас він залишиться речником ВМС22.04.24, 11:57 • 19257 переглядiв