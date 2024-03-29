Для поиска слабых мест нашей ПВО враг наносит удары ракетами, которые до этого редко применял - ВС ВСУ

Для поиска слабых мест нашей системы противовоздушной обороны и ударов по объектам критической инфраструктуры враг использует ракеты, которые ранее не часто применял. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер ВС ВСУ Илья Евлаш, пишет УНН.

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"Мы видим сегодняшнюю атаку и предыдущие атаки за эти несколько дней - враг цинично наносит удары различными средствами поражения, в том числе использует и различные их модификации. Враг ищет различные методы, как можно нанести удары, использует различное оружие, в том числе то, которое или вероятно не применял, или очень редко применял раньше, чтобы проверить нашу систему ПВО, чтобы выявить слабые щели и достичь своих целей. Однако, мы видим, что достаточно большое количество тех ракет и средств поражения врага ликвидируется нашими Силами обороны", - отметил Евлаш.

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Этой ночью в небе над Украиной было сбито 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 2 баллистические ракеты "Искандер-М", 9 управляемых авиационных ракет Х-59, 4 крылатые ракеты "Искандер-К", 21 крылатая ракета Х-101/Х-555.

Напомним

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз ранее рассказали, что в начале этого года враг атаковал Украину ракетами "Кинжал" из исходных компонентов "Искандеров".

"После сбивания они имеют совершенно непригодное состояние, фактически - это куски металлолома. Последние объекты практически все с полностью физически уничтоженной микроэлектроникой.

Аэробаллистическая ракета "Кинжал" - это результат доработки ракеты "Искандер". Во время последних атак по Украине запуск "Искандеров" не фиксировался (в начале января - ред.), но части и обломки, которые нам поступили, имеют их маркировку. Из этого можем предположить, что были атаки именно "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров".

Традиционно все, что касается высокотехнологичного производства, - это не российские технологии, а использование базы компонентов иностранных стран", - отметил Рувин.

Сбитие "Кинжалов" над Украиной - в КНИИСЭ уже исследовали этот тип вражеских ракет