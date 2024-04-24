Дисциплинарная палата ВСП одобрила увольнение судьи Тандыра, подозреваемого в ДТП с гибелью нацгвардейца

Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия единогласно одобрила решение уволить судью Алексея Тандыра, который подозревается в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб нацгвардеец. Такое решение приняли на заседании в среду, пишет УНН.

За - 3, против - 0. Таким образом Вторая дисциплинарная палата (ВСП) решила привлечь судью Макаровского райсуда Киевской области Тандыра Алексея к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности - сообщила спикер по результатам голосования.

Напомним

Судья Алексей Тандыр, тогда председатель Макаровского районного суда Киевской области, был задержан за ДТП в ночь на 26 мая 2023 года, где сбили насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура сообщала УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).

Высший совет правосудия на заседании 27 мая удовлетворил представление заместителя Генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу.

Сам судья заявлял, что не был пьян, а после ДТП находился в шоковом состоянии.