Disney показал новые кадры девятого эпизода “Звездных войн”
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Новые кадры из девятого эпизода “Звездных войн” были представлены на выставке D23 Expo, организованной компанией The Walt Disney Company в Анахайме (штат Калифорния). Ролик опубликован на официальном YouTube-канале “Звездных войн”, передает УНН.
“История поколения подходит к концу”, — говорится в описании видео. Первая часть ролика посвящена кадрам из предыдущих частей саги.
Новые кадры включают моменты битвой главных героев — Рей (Дейзи Ридли) и Кирка Рена (Адам Драйвер). В конце ролика Рэй показана в образе “последователя Темной стороны” — она держит в руке световой меч красного цвета.
Девятый эпизод саги получил своего режиссера — Джей Джей Абрамса, который снял “Звездные войны: Пробуждение Силы”.
Напомним, вышел трейлер первого полноценного ТВ-сериала во вселенной Star Wars.