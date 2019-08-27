Disney показал новые кадры девятого эпизода “Звездных войн”

“История поколения подходит к концу”, — говорится в описании видео. Первая часть ролика посвящена кадрам из предыдущих частей саги.

Новые кадры включают моменты битвой главных героев — Рей (Дейзи Ридли) и Кирка Рена (Адам Драйвер). В конце ролика Рэй показана в образе “последователя Темной стороны” — она держит в руке световой меч красного цвета.

Девятый эпизод саги получил своего режиссера — Джей Джей Абрамса, который снял “Звездные войны: Пробуждение Силы”.

Напомним, вышел трейлер первого полноценного ТВ-сериала во вселенной Star Wars.