Disney показав нові кадри дев’ятого епізоду “Зоряних воєн”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Нові кадри з дев’ятого епізоду “Зоряних воєн” були представлені на виставці D23 Expo, організованою компанією The Walt Disney Company в Анахаймі (штат Каліфорнія). Ролик опубліковано на офіційному YouTube-каналі “Зоряних воєн”, передає УНН.
“Історія покоління добігає кінця”, — зазначено в описі відео. Перша частина ролика присвячена кадрам з попередніх частин саги.
Нові кадри включають моменти з битвою головних героїв — Рей (Дейзі Рідлі) і Кайло Рена (Адам Драйвер). В кінці ролика Рей показана в образі “послідовника Темної сторони” — вона тримає в руці світловий меч червоного кольору.
Дев’ятий епізод саги отримав свого режисера — Джей Джей Абрамса, який зняв “Зоряні війни: Пробудження Сили”.
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