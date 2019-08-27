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Disney показав нові кадри дев’ятого епізоду “Зоряних воєн”

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Нові кадри з дев’ятого епізоду “Зоряних воєн” були представлені на виставці D23 Expo, організованою компанією The Walt Disney Company в Анахаймі (штат Каліфорнія). Ролик опубліковано на офіційному YouTube-каналі “Зоряних воєн”, передає УНН

“Історія покоління добігає кінця”, — зазначено в описі відео. Перша частина ролика присвячена кадрам з попередніх частин саги.

Нові кадри включають моменти з битвою головних героїв — Рей (Дейзі Рідлі) і Кайло Рена (Адам Драйвер). В кінці ролика Рей показана в образі “послідовника Темної сторони” — вона тримає в руці світловий меч червоного кольору.

Дев’ятий епізод саги отримав свого режисера — Джей Джей Абрамса, який зняв “Зоряні війни: Пробудження Сили”.

Нагадаємо, вийшов трейлер першого повноцінного ТВ-серіалу у всесвіті Star Wars.

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