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Disney и Sony получили миллионы от бизнеса в россии после начала полномасштабной войны в Украине

Disney и Sony получили миллионы от бизнеса в россии после начала полномасштабной войны в Украине

Киев  •  УНН

 • 6193 просмотра

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Disney и Sony получили £13,5 млн от совместного предприятия в россии после начала полномасштабной войны в Украине. Выплаты поступили в марте 2022 года и второй половине 2023 года, несмотря на заявления о прекращении деятельности.

Disney и Sony получили 13,5 миллионов фунтов стерлингов (около $17 млн) в виде платежей от российского совместного предприятия после вторжения в Украину, несмотря на приостановку деятельности в стране. Об этом сообщает Telegraph, пишет УНН.

Детали 

Московская компания Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR), ответственная за маркетинг и дистрибуцию фильмов в России, снятых двумя студиями, выплатила 13,1 миллиона фунтов стерлингов дивидендов в марте 2022 года компании Eastern European Holdings (EEH), через месяц после вторжения россии в Украину. Согласно анализу недавно поданных счетов, с июля по декабрь 2023 года было выплачено еще 440 000 фунтов стерлингов.

Средства получили совместной собственностью Disney и подразделения Columbia Pictures Sony, расположенной в Лондоне.

Эти дивиденды были получены до того, как студии официально объявили о прекращении своей деятельности на российском рынке. Как отмечается, ни Disney, ни Sony больше не ведут бизнес в россии, и нет никаких доказательств того, что эти компании нарушили санкции или действовали ненадлежащим образом. Однако именно время выплаты этих дивидендов вызывает ряд вопросов относительно этичности действий этих голливудских гигантов. Известно, что 10 марта 2022 года Disney объявила о приостановлении всех бизнес-операций в россии после начала военных действий, а компания Sony последовала этому шагу на следующий день. Тем не менее, лишь через несколько дней после этого, в марте 2022 года, компания получила крупные выплаты от своего российского совместного предприятия. Через неделю после этого EEH получила £13,1 миллиона дивидендов от WDSSPR, которые впоследствии были выплачены Sony и Disney.

EEH был создан Disney и Sony в 2006 году и отвечал за выпуск таких мультфильмов, как "Ледяное сердце" и "Человек-паук: Возвращение домой" в России. Disney и Sony решили прекратить совместное предприятие в июне 2020 года, а дивиденды были выплачены в связи с прекращением деятельности в стране-агрессоре.

Sony и Disney отказались комментировать ситуацию.

«Это ху*ня": Зеленский рассказал, что просил США ввести санкции на Россию перед полномасштабным вторжением5 янв. 2025, 20:07 • 64504 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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