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Disney та Sony отримали мільйони від бізнесу в росії після початку повномасштабної війни в Україні

Disney та Sony отримали мільйони від бізнесу в росії після початку повномасштабної війни в Україні

Київ • УНН

 • 23206 перегляди

Disney і Sony отримали £13,5 млн від спільного підприємства в росії після початку повномасштабної війни в Україні. Виплати надійшли у березні 2022 року та другій половині 2023 року, незважаючи на заяви про припинення діяльності.

Disney і Sony отримали 13,5 мільйонів фунтів стерлінгів (близько $17 млн) у вигляді платежів від російського спільного підприємства післяповномасштабного вторгнення в Україну, попри призупинення діяльності в країні. Про це повідомляє Telegraph, пише УНН.

Деталі 

Московська компанія Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR), відповідальна за маркетинг і дистрибуцію фільмів у росії, знятих двома студіями, виплатила 13,1 мільйона фунтів стерлінгів дивідендів у березні 2022 року компанії Eastern European Holdings (EEH), через місяць після вторгнення росії в Україну. Згідно з аналізом нещодавно поданих рахунків, з липня по грудень 2023 року було виплачено ще 440 000 фунтів стерлінгів.

Кошти отримали спільною власністю Disney і підрозділу Columbia Pictures Sony, розташованої в Лондоні.

Ці дивіденди були отримані до того, як студії офіційно оголосили про припинення своєї діяльності на російському ринку. Як зазначається, ані Disney, ані Sony більше не ведуть бізнес у росії, і немає жодних доказів того, що ці компанії порушили санкції або діяли неналежним чином. Проте саме час виплати цих дивідендів викликає низку запитань щодо етичності дій цих голлівудських гігантів. Відомо, що 10 березня 2022 року Disney оголосила про призупинення всіх бізнес-операцій у росії після початку військових дій, а компанія Sony наслідувала цей крок наступного дня. Тим не менш, лише через кілька днів після цього, у березні 2022 року, компанія отримала великі виплати від свого російського спільного підприємства. Через тиждень після цього EEH отримала £13,1 мільйона дивідендів від WDSSPR, які згодом були виплачені Sony і Disney.

EEH був створений Disney і Sony у 2006 році і відповідав за випуск таких мультфільмів, як "Крижане серце" та "Людина-павук: Повернення додому" в росії. Disney і Sony вирішили припинити спільне підприємство в червні 2020 року, а дивіденди були виплачені в зв’язку з припиненням діяльності в країні-агресорці.

Sony і Disney відмовилися коментувати ситуацію.

"Це ху*ня": Зеленський розповів, що просив США ввести санкції на росію перед повномасштабним вторгненням05.01.25, 22:07 • 66717 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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