Детское Евровидение - 2024: начался первый этап голосования
Киев • УНН
Началось голосование на Детском Евровидении-2024, где Украину представит 12-летний Артем Котенко с песней «Hear Me Now». Финал конкурса состоится в Мадриде с участием 17 стран.
Первый этап голосования на Детском Евровидении-2024 начался 15 ноября в 21:00. Голосовать можно и за представителя своей страны. Об этом сообщает "Евровидение Украина" в Telegram, передает УНН.
Детали
22-й Детский песенный конкурс "Евровидение" впервые в истории проходит в Мадриде на арене Caja Mágica. Украину представит 12-летний Артем Котенко из города Ахтырка Сумской области. Артем выступит под номером 14 с песней Hear Me Now ("ДОМ").
Автором песни стала музыкальный продюсер Детского Евровидения Светлана Тарабарова. Песня посвящена теме дома как месту силы и теплых чувств, что дает ощущение уюта и безопасности, особенно для украинцев, которые потеряли или покинули свои дома из-за войны.
В финале Детского песенного конкурса "Евровидение" будут соревноваться представители из 17 стран. Победителя определят по результатам голосования зрителей (50%) и жюри 17 стран-участников (50%).
Напомним
В этом году заявки на участие в национальном отборе Украины на детское песенное соревнование "Евровидение-2024" принимались по упрощенным правилам, что позволяло артистам представлять каверы и видеопрезентации, не требуя оригинальной песни.