Десятки случаев пыток в расправах с политическими оппонентами: действия властей Никарагуа вызывают вопросы в Управлении ООН
Киев • УНН
Правозащитники задокументировали более 200 случаев пыток политических оппонентов правительством Никарагуа. Среди жертв - политики, активисты, религиозные лидеры и дети.
Правительство Никарагуа во главе с президентом Даниэлем Ортегой жестко расправляется с политическими оппонентами. Правозащитники задокументировали пытки в более чем 200 случаях. Среди жертв - политики, лидеры коренных народов, активисты и религиозные лидеры.
Передает УНН со ссылкой на Новости ООН и Spiegel.
Детали
Управление по правам человека представило доклад Совету по правам человека о ситуации в Никарагуа: подчеркивается, что в стране «преобладает суровый и репрессивный климат».
Также согласно отчету организации «Никарагуа Никогда Опять Коллектив по правам человека» (Nicaragua Never Again Human Rights Collective), власти Никарагуа принимают жесткие меры против оппозиции - правозащитники задокументировали пытки в более чем 200 случаях.
За последние семь лет, по меньшей мере 229 человек, заключенных по политическим мотивам, подверглись различным формам пыток со стороны правительства Никарагуа. Согласно отчету Nicaragua Never Again Human Rights Collective, из 2 000 человек, арестованных в связи с антиправительственными протестами в 2018 году, - 183 мужчины и 46 женщин подверглись различным формам жестокого обращения во время содержания под стражей.
Среди десятков жертв произвольных задержаний - политики, лидеры коренных народов, активисты и религиозные деятели; дети составляют 10% случаев задержаний за последние дни.
В последние дни ноября было по меньшей мере 30 новых случаев, среди них трое детей.
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В совершении преступлений против человечности правозащитники обвиняют правительство президента Никарагуа Даниэля Ортеги.
Правительство Ортеги игнорирует отчеты Организации Объединенных Наций (ООН) и Nicaragua Never Again Human Rights Collective, утверждая, что они были частью международной кампании против них.
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