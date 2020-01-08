Госсекретарь США заявил о готовности Вашингтона помочь Украине в расследовании катастрофы Boeing

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109842 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112323 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110828 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 122485 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103430 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106995 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107335 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131748 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130552 просмотра

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Госсекретарь США заявил о готовности Вашингтона помочь Украине в расследовании катастрофы Boeing

Госсекретарь США заявил о готовности Вашингтона помочь Украине в расследовании катастрофы Boeing

Киев  •  УНН

 • 14402 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. США призывают к полному сотрудничеству с расследованием причин катастрофы в Иране украинского самолета производства корпорации Boeing и готовы оказать Киеву любую возможную помощь. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, пишет УНН.

“Госдепартамент США выражает глубокие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, погибших в трагической катастрофе авиарейса компании „Международные авиалинии Украины“ PS 752. Соединенные Штаты будут продолжать пристально следить за этим инцидентом и готовы предложить Украине любую возможную помощь. Соединенные Штаты призывают к полному сотрудничеству с расследованием причин крушения”, — отмечается в заявлении.

Boeing ранее информировала о готовности оказать необходимое содействие в связи с катастрофой в Иране украинского самолета ее производства.

Также отметим, что Украина запретила своим авиакомпаниям осуществлять рейсы в Иран и Ирак с четверга в связи с катастрофой пассажирского самолета “Международных авиалиний Украины” (МАУ) в Тегеране.

Добавим, в ночь ракетного удара Тегерана по американским военным базам на территории Ирака в Иране разбился самолет “Международных авиалиний Украины” (МАУ).

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