Госсекретарь США заявил о готовности Вашингтона помочь Украине в расследовании катастрофы Boeing
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. США призывают к полному сотрудничеству с расследованием причин катастрофы в Иране украинского самолета производства корпорации Boeing и готовы оказать Киеву любую возможную помощь. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, пишет УНН.
“Госдепартамент США выражает глубокие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, погибших в трагической катастрофе авиарейса компании „Международные авиалинии Украины“ PS 752. Соединенные Штаты будут продолжать пристально следить за этим инцидентом и готовы предложить Украине любую возможную помощь. Соединенные Штаты призывают к полному сотрудничеству с расследованием причин крушения”, — отмечается в заявлении.
Boeing ранее информировала о готовности оказать необходимое содействие в связи с катастрофой в Иране украинского самолета ее производства.
Также отметим, что Украина запретила своим авиакомпаниям осуществлять рейсы в Иран и Ирак с четверга в связи с катастрофой пассажирского самолета “Международных авиалиний Украины” (МАУ) в Тегеране.
Добавим, в ночь ракетного удара Тегерана по американским военным базам на территории Ирака в Иране разбился самолет “Международных авиалиний Украины” (МАУ).