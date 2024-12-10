Держали 10 дней, насиловали и пытали: идентифицированы оккупанты, которые на Харьковщине похитили мать украинского правоохранителя

ukenru
Эксклюзив
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
15:30 • 33980 просмотра

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Эксклюзив
Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются
14:12 • 48421 просмотра

Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются

Эксклюзив
В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы
11:46 • 96746 просмотра

В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы

Эксклюзив
Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных
 • 113168 просмотра

Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных

Демченко о "прорыве" рф на Сумщину: не фиксировали попытки захода оккупантов, противнику там сложно наступать
 • 116989 просмотра

Демченко о "прорыве" рф на Сумщину: не фиксировали попытки захода оккупантов, противнику там сложно наступать

Эксклюзив
Комитет Рады по вопросам здоровья перенес рассмотрение скандальных правок, которые приведут к подорожанию лекарств
 • 130909 просмотра

Комитет Рады по вопросам здоровья перенес рассмотрение скандальных правок, которые приведут к подорожанию лекарств

Эксклюзив
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
 • 179507 просмотра

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Эксклюзив
Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря
 • 133177 просмотра

Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря

Эксклюзив
Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее
 • 129278 просмотра

Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды
 • 112947 просмотра

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
«Приблизились к достижению цели": в рф намекнули на завершение войны

«Приблизились к достижению цели": в рф намекнули на завершение войны

 • 53297 просмотра
Где и когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад года

Где и когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад года

 • 138749 просмотра
Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

 • 146335 просмотра
Telegram в Украине: между популярностью и угрозой национальной безопасности

Telegram в Украине: между популярностью и угрозой национальной безопасности

 • 22994 просмотра
Китай вводит беспрецедентные ограничения на экспорт компонентов для БПЛА: что это значит для Украины

Китай вводит беспрецедентные ограничения на экспорт компонентов для БПЛА: что это значит для Украины

 • 51286 просмотра
публикации
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
Эксклюзив

15:30 • 33980 просмотра
Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

 • 146335 просмотра
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
Эксклюзив

 • 179507 просмотра
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
Эксклюзив

 • 157901 просмотра
Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

 • 159128 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт установила новый рекорд: ее тур принес более 2 млрд долларов

Тейлор Свифт установила новый рекорд: ее тур принес более 2 млрд долларов

16:19 • 3216 просмотра
Владимир Остапчук в третий раз стал отцом

Владимир Остапчук в третий раз стал отцом

15:00 • 8796 просмотра
Где и когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад года

Где и когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад года

 • 138749 просмотра
Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2025"

Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2025"

 • 112491 просмотра
Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

 • 115078 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Держали 10 дней, насиловали и пытали: идентифицированы оккупанты, которые на Харьковщине похитили мать украинского правоохранителя

Держали 10 дней, насиловали и пытали: идентифицированы оккупанты, которые на Харьковщине похитили мать украинского правоохранителя

Киев  •  УНН

 • 3051 просмотра

Read in English

В Изюме идентифицированы двое оккупантов, которые похитили и пытали мать украинского правоохранителя. Женщину держали в застенках 10 дней, где ее били током, насиловали и подвергали пыткам.

Двум захватчикам, представителям полка «днр» и нацгвардии рф  заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением: они похитили и подвергали пыткам мать украинского правоохранителя.

Передает УНН со ссылкой на Телеграмм-канал Офиса Генерального прокурора.

Идентифицированы два оккупанта, которые в Изюме похитили мать украинского правоохранителя, пытали ее, а один из них изнасиловал - говорится в сообщении.

На сегодня известно, что подозреваемыми являются:

стрелок-помощник гранатометчика 1 стрелкового отделения 3 стрелкового взвода 1 стрелковой роты 3 стрелкового батальона 204 полка «днр»;

командир разведывательной группы 607 Центра специального назначения Северо-Кавказского округа Федеральной службы войск Национальной гвардии рф.

По данным следствия, в июле 2022 года в Изюме подозреваемые вместе с другими оккупантами ворвались в дом, где проживала женщина - мать действующего украинского правоохранителя. Они ее задержали и отвезли в застенок, обустроенный на территории железнодорожной больницы.

Боевик " днр " систематически насиловал женщину и совершал в отношении нее действия сексуального характера. Кроме того, он оказывал психологическое давление на женщину: угрожал убить, а также полностью раздеть, привязать ее на площади, сфотографировать и прислать фото сыну-правоохранителю.

Во время проведения одного из допросов оккупанты присоединили провода к ногам потерпевшей и включили ток. Потерпевшая испытывала сильную физическую боль, несколько раз падала на пол, но ее заставляли вставать и повторно наносили удары током.

Также Оккупанты надели женщине кандалы на руки, противогаз на лицо, подвесили за наручники к потолку и били куличом по телу.

Подозреваемые держали потерпевшую в застенках с 1 по 10 июля 2022 года.

В период незаконного заключения из-за нанесенных психических травм женщина совершила попытку самоубийства.   

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

Напомним

Полковника российской армии и его подчиненного, водителя, будут судить за изнасилование девушки во время оккупации Россией населенного пункта в Харьковской области Украины.

Полиция установила личности двух военных рф, причастных к убийству полковника СБУ и пыткам Гражданского в Киевской области. Подозреваемым из 76-й десантно-штурмовой дивизии грозит пожизненное заключение.

Президент Украины прокомментировал фото сирийских тюрем после бегства Асада. Зеленский провел параллели между методами режимов Асада и Путина, указав на сходство их преступлений против человечности.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
bashar-asadБашар Асад
siriyaСирия
ukrainaУкраина