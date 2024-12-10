Держали 10 дней, насиловали и пытали: идентифицированы оккупанты, которые на Харьковщине похитили мать украинского правоохранителя

Двум захватчикам, представителям полка «днр» и нацгвардии рф заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением: они похитили и подвергали пыткам мать украинского правоохранителя.

Передает УНН со ссылкой на Телеграмм-канал Офиса Генерального прокурора.

Идентифицированы два оккупанта, которые в Изюме похитили мать украинского правоохранителя, пытали ее, а один из них изнасиловал - говорится в сообщении.

На сегодня известно, что подозреваемыми являются:

стрелок-помощник гранатометчика 1 стрелкового отделения 3 стрелкового взвода 1 стрелковой роты 3 стрелкового батальона 204 полка «днр»;

командир разведывательной группы 607 Центра специального назначения Северо-Кавказского округа Федеральной службы войск Национальной гвардии рф.

По данным следствия, в июле 2022 года в Изюме подозреваемые вместе с другими оккупантами ворвались в дом, где проживала женщина - мать действующего украинского правоохранителя. Они ее задержали и отвезли в застенок, обустроенный на территории железнодорожной больницы.

Боевик " днр " систематически насиловал женщину и совершал в отношении нее действия сексуального характера. Кроме того, он оказывал психологическое давление на женщину: угрожал убить, а также полностью раздеть, привязать ее на площади, сфотографировать и прислать фото сыну-правоохранителю.

Во время проведения одного из допросов оккупанты присоединили провода к ногам потерпевшей и включили ток. Потерпевшая испытывала сильную физическую боль, несколько раз падала на пол, но ее заставляли вставать и повторно наносили удары током.

Также Оккупанты надели женщине кандалы на руки, противогаз на лицо, подвесили за наручники к потолку и били куличом по телу.

Подозреваемые держали потерпевшую в застенках с 1 по 10 июля 2022 года.

В период незаконного заключения из-за нанесенных психических травм женщина совершила попытку самоубийства.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

Напомним

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