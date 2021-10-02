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Депутаты "Слуги народа" в понедельник начнут процедуру отзыва Разумкова

Депутаты "Слуги народа" в понедельник начнут процедуру отзыва Разумкова

Киев  •  УНН

 • 29005 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. На фракции “Слуга народа” обсудили вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом пишет УНН со ссылкой на речницию “Слуги народа” Юлию Палийчук.

Детали

“Путем голосования депутатами фракции принято решение с понедельника начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины от занимаемой должности”, — написала Палийчук в Telegram.

Ранее УНН писал, что народные депутаты от “Слуги народа” в Трускавце уже собрали более 150 подписей под коллективным инициативе об отзыве Председателя Верховной Рады Украины.

Напомним

Спикер Верховной Рады Дмитрий пригласил в понедельник, 4 сентября “Слуг народа” на заседание фракции, где сможет ответить на все вопросы о своей деятельности за последние два года.

30 сентября председатель фракции “Слуга народа” в ВР Давид Арахамия попросил у спикера Дмитрия Разумкова подписные листы за его отставку с должности председателя Верховной Рады.

Позже прессекретар Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что письмо об отзыве председателя парламента Дмитрия Разумкова был направлен председателем депутатской фракции “Слуга народа” Давидом Арахамия именно от имени фракции, а не по его инициативе.

Впоследствии поступило второе обращение по подписных листов об отзыве с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. На этот раз от народного депутата Украины Давида Арахамия.

Добавим

Как сообщил УНН информированный источник, народные депутаты на съезде фракции “Слуга народа” обсудят вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Кроме того, Арахамия заявлял , что Разумков был делегирован на свою должность фракцией “Слуга народа” и может быть заменен, если у него не совпадают мнения по монобильшистю.

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