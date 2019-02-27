Депутат Европарламента заявила о необходимости усилить присутствие НАТО в Черноморском регионе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила о необходимости усилить присутствие НАТО в Черноморском регионе. Об этом она заявила во время V Международного форума "Оккупированный Крым 5 лет сопротивления", передает УНН.
"Эскалация ситуации в Азовском море, по моему мнению и мнению моих коллег, заслуживает реакции Европарламента не только в виде распространения мандата ОБСЕ на Приазовье, но и усиление присутствия по крайней мере некоторых членов НАТО во всем Черноморском регионе", - отметила Хармс.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главы МИД 11 стран: Европа получила урок из событий в Украине
Она добавила, что международное сообщество обязано в ближайшее время решить вопрос крымских татар, которые находятся сейчас в плохом положении.
Напомним, в НАТО подтвердили готовность продолжать давление на РФ.