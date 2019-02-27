Депутат Європарламенту заявила про необхідність посилити присутність НАТО у Чорноморському регіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Депутат Європарламенту Ребекка Гармс заявила про необхідність посилити присутність НАТО у Чорноморському регіоні. Про це вона заявила під час V Міжнародного форуму "Окупований Крим: 5 років опору", передає УНН.
"Ескалація ситуації в Азовському морі, на мою думку та думку моїх колег, заслуговує на реакцію Європарламенту не лише у вигляді поширення мандату ОБСЄ на Приазов’я, але й посилення присутності принаймні деяких членів НАТО у всьому Чорноморському регіоні", - зазначила Гармс.
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Вона додала, що міжнародна спільнота зобов’язана найближчим часом вирішити питання кримських татар, які перебувають зараз у поганому становищі.
Нагадаємо, у НАТО підтвердили готовність продовжувати тиск на РФ.