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Глави МЗС 11 країн: Європа отримала урок з подій в Україні

Глави МЗС 11 країн: Європа отримала урок з подій в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Глави зовнішньополітичних відомств 11 держав заявили про невизнання окупації Криму Росією, зазначивши, що події в Криму вчать не сприймати безпеку і свободу як належне. Про це сказано в спільній статті політиків, опублікованій в виданні The Guardian, передає УНН.

Авторами статті виступають міністри закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич, України Павло Клімкін, Естонії Свен Міксер, Литви Лінас Лінкявічюс, Польщі Яцек Чапутовіч, Швеції Марго Вальстрьом, Данії Андерс Самуельсен, Канади Крістен Фріланд, Румунії Теодор Мелешкану, Чеської Республіки Томаш Петржічек, а так само державний секретар Великої Британії у закордонних справах і справах Співдружності Джеремі Хант.

"П'ять років тому Росія кинула серйозний виклик ідеї мирної і вільної Європи. Своєю агресією проти України і незаконною анексією Криму Росія відкрито продемонструвала свою зневагу до принципів міжнародного права і становила серйозну загрозу європейській безпеці", - йдеться в статті.

Як відзначили міністри, перед Україною все ще стоїть безліч складних завдань і реформ, які необхідно реалізувати, але незважаючи на триваючу агресію Росії, "був досягнутий вражаючий прогрес".

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"Події, які відбулися в Криму п'ять років тому, ще раз навчили нас тому, що ми не можемо сприймати нашу безпеку і свободу як належне", - наголошують глави зовнішньополітичних відомств.

За їх словами, міжнародна, заснована на правилах, система, яка є фундаментальною для загальної глобальної безпеки, була підірвана Росією, і європейські країни повинні бути готові дотримуватися міжнародного права, так само як індивідуальної та колективної безпеки.

"Ще один урок полягає в тому, що ми повинні посилити стійкість наших суспільств проти різних форм нападів та втручань. За останні п'ять років Україна домоглася реального прогресу в цьому напрямку за підтримки своїх партнерів. Інші європейські країни зробили висновки з подій в Україні і працюють над підвищенням власної стійкості", - додають політики.

У статті наголошується, що загальна мета європейських країн зараз, в першу чергу, - повернути стабільність на євроатлантичний безпековий простір.

У цьому ключі європейські політики заявили, що продовжать політику невизнання щодо незаконної анексії Криму і продовжать засуджувати агресію Росії проти України.

"Надання допомоги Україні має вирішальне значення, оскільки безпека України пов'язана з безпекою всієї Європи. Політика скоординованих міжнародних санкцій дає Росії чіткий сигнал про те, що нехтування міжнародним правом має наслідки. Ми не забудемо і не покинемо Крим", - наголошують автори статті.

Нагадаємо, раніше посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере заявив, що його країна не визнає анексію Криму.

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