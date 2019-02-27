Главы МИД 11 стран: Европа извлекла урок из событий в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Главы внешнеполитических ведомств 11 государств заявили о непризнании окупации Крыма Россией, отметив, что события в Крыму учат не воспринимать безопасность и свободу как должное. Об этом сказано в общей статье политиков, опубликованной в издании The Guardian, передаёт УНН.
Авторами статьи выступают министры иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, Украины Павел Климкин, Эстонии Свен Миксер, Литвы Линас Линкявичюс, Польши Яцек Чапутович, Швеции Марго Вальстрём, Дании Андерс Самуэльсен, Канады Кристия Фриланд, Румынии Теодор Мелешкану, Чешской Республики Томаш Петржичек, а так же государственный секретарь Великобритании по иностранным делам и делам Содружества Джереми Хант.
“Пять лет назад Россия бросила серьезный вызов идее мирной и свободной Европы. Своей агрессией против Украины и незаконной аннексией Крыма Россия открыто продемонстрировала свое презрение к принципам международного права и представляла серьезную угрозу европейской безопасности”, — говорится в статье.
Как отметили министры, перед Украиной все еще стоит множество сложных задач и реформ, которые необходимо реализовать, но несмотря на продолжающуюся агрессию России, “был достигнут впечатляющий прогресс”.
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“События, которые произошли в Крыму пять лет назад, еще раз научили нас тому, что мы не можем воспринимать нашу безопасность и свободу как должное”, — отмечают главы внешнеполитических ведомств.
По их словам, международная, основанная на правилах, система, которая является фундаментальной для общей глобальной безопасности, была подорвана Россией, и европейские страны должны быть готовы соблюдать международное право, так же как индивидуальную и коллективную безопасность.
“Еще один урок заключается в том, что мы должны усилить устойчивость наших обществ против различных форм нападений и вмешательств. За последние пять лет Украина добилась реального прогресса в этом направлении при поддержке своих партнеров. Другие европейские страны извлекли уроки из событий в Украине и работают над повышением собственной устойчивости”, — добавляют политики.
В статье подчеркивается, что общая цель европейских стран сейчас в первую очередь — вернуть стабильность на евроатлантическое пространство.
В этом ключе европейские политики заявили, что продолжат политику непризнания в отношении незаконной аннексии Крыма и продолжат осуждать агрессию России против Украины.
“Оказание помощи Украине имеет решающее значение, поскольку безопасность Украины связана с безопасностью всей Европы. Политика скоординированных международных санкций дает России четкий сигнал о том, что пренебрежение международным правом имеет последствия. Мы не забудем и не покинем Крым”, — подчеркивают авторы статьи.
Напомним, ранее посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере заявил, что его страна не признает аннексию Крыма.