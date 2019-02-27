Главы МИД 11 стран: Европа извлекла урок из событий в Украине

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 5193 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 32496 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118400 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121546 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123807 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122207 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153909 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117305 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141254 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145167 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

8 марта, 04:25 • 72013 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

8 марта, 05:30 • 122670 просмотра
Акции Tesla падают каждую неделю с тех пор, как Маск "переехал" в Вашингтон

Акции Tesla падают каждую неделю с тех пор, как Маск "переехал" в Вашингтон

8 марта, 07:14 • 28154 просмотра
Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

8 марта, 07:19 • 36004 просмотра
Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

07:59 • 59287 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 119539 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 153909 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 167198 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 178554 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 236489 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 118400 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 85494 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 101729 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 105274 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 104967 просмотра
Актуальное
Главы МИД 11 стран: Европа извлекла урок из событий в Украине

Главы МИД 11 стран: Европа извлекла урок из событий в Украине

Киев  •  УНН

 • 8607 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Главы внешнеполитических ведомств 11 государств заявили о непризнании окупации Крыма Россией, отметив, что события в Крыму учат не воспринимать безопасность и свободу как должное. Об этом сказано в общей статье политиков, опубликованной в издании The Guardian, передаёт УНН.

Авторами статьи выступают министры иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, Украины Павел Климкин, Эстонии Свен Миксер, Литвы Линас Линкявичюс, Польши Яцек Чапутович, Швеции Марго Вальстрём, Дании Андерс Самуэльсен, Канады Кристия Фриланд, Румынии Теодор Мелешкану, Чешской Республики Томаш Петржичек, а так же государственный секретарь Великобритании по иностранным делам и делам Содружества Джереми Хант.

“Пять лет назад Россия бросила серьезный вызов идее мирной и свободной Европы. Своей агрессией против Украины и незаконной аннексией Крыма Россия открыто продемонстрировала свое презрение к принципам международного права и представляла серьезную угрозу европейской безопасности”, — говорится в статье.

Как отметили министры, перед Украиной все еще стоит множество сложных задач и реформ, которые необходимо реализовать, но несмотря на продолжающуюся агрессию России, “был достигнут впечатляющий прогресс”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госдеп США об аннексии Крыма: слов и санкций недостаточно

“События, которые произошли в Крыму пять лет назад, еще раз научили нас тому, что мы не можем воспринимать нашу безопасность и свободу как должное”, — отмечают главы внешнеполитических ведомств.

По их словам, международная, основанная на правилах, система, которая является фундаментальной для общей глобальной безопасности, была подорвана Россией, и европейские страны должны быть готовы соблюдать международное право, так же как индивидуальную и коллективную безопасность.

“Еще один урок заключается в том, что мы должны усилить устойчивость наших обществ против различных форм нападений и вмешательств. За последние пять лет Украина добилась реального прогресса в этом направлении при поддержке своих партнеров. Другие европейские страны извлекли уроки из событий в Украине и работают над повышением собственной устойчивости”, — добавляют политики.

В статье подчеркивается, что общая цель европейских стран сейчас в первую очередь — вернуть стабильность на евроатлантическое пространство.

В этом ключе европейские политики заявили, что продолжат политику непризнания в отношении незаконной аннексии Крыма и продолжат осуждать агрессию России против Украины.

“Оказание помощи Украине имеет решающее значение, поскольку безопасность Украины связана с безопасностью всей Европы. Политика скоординированных международных санкций дает России четкий сигнал о том, что пренебрежение международным правом имеет последствия. Мы не забудем и не покинем Крым”, — подчеркивают авторы статьи.

Напомним, ранее посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере заявил, что его страна не признает аннексию Крыма.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы