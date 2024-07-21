День без купальников, Международный день нездоровой пищи. Что еще можно отметить 21 июля

Сегодня, в третье воскресенье июля, все желающие могут присоединиться к празднованию Дня без купальников, пишет УНН.

Событие было основано Федерацией натуристов (нудистов) Испании для самих испанцев и туристов, посещающих эту страну. Инициатива имела успех, и на Всемирном конгрессе натуристов в Италии в 2010 году было принято отмечать День без купальника на международном уровне.

Вместе с Международным днем купания голышом и Международным днем нудиста это еще одно событие, которое пропагандирует толерантность к обнаженному телу.

Также 21 июля можно присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня нездоровой пищи.

Нездоровая пища содержит избыточное количество жиров, углеводов, сахара и соли, при этом очень мало питательных веществ: витаминов, минералов, пищевых волокон.

К нездоровой пище относятся гамбургеры, хот-доги, картофель фри и практически весь фаст-фуд, сладкие газированные напитки, такие как кока-кола, конфеты, пирожные, пончики, разнообразные снеки и так далее.

В определенный период во многих странах, особенно в США, фаст-фуд приобрел невероятную популярность. Одновременно увеличивались и проблемы со здоровьем у людей, которые им злоупотребляют: ожирение, проблемы с сердечно-сосудистой системой, сахарный диабет и тому подобное.

В 70-х годах прошлого века исследованиями было доказано, что фаст-фуд, сладости негативно влияют на организм человека. Именно тогда и возник термин «нездоровая пища», а по миру начали распространять различные инициативы о необходимости здорового питания.

С одной стороны Международный день нездоровой пищи - это напоминание о том, что рацион питания должен быть максимально полезным для организма человека, а с другой - хотя бы в этот день можно побаловать себя какой-то нездоровой пищей.

Еще в третье воскресенье июля в Украине свой профессиональный праздник отмечают работники металлургической и горнодобывающей промышленности.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобных Симеона и Иоанна.

Оба жили в VI веке, были проповедниками и богословами, вели аскетический образ жизни, имели дар исцеления и пророчества.

Именины сегодня празднуют Семен, Иван.