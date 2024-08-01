Высший антикоррупционный суд арестовал адвоката, который является подозреваемым по делу о налаживании преступной схемы незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста во избежание мобилизации, с альтернативой внесения 9,084 млн грн залога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

"1 августа 2024 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения адвокату...", - говорится в сообщении.

Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором, и применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 9,084 млн грн залога.

Дополнение

Правоохранители разоблачили масштабную схему по организации незаконного выезда мужчин призывного возраста за пределы страны и избежания ими мобилизации. В деле уже шестеро подорванных.

В Одесской области задержали чиновника ГМС, который пытался организовать незаконную переправку военнообязанных в Молдову. За свои услуги он требовал 10 тыс. долларов с каждого клиента.