Дело Князева: ВАКС ограничил срок ознакомления по делу до 1 марта

Судья ВАКС по ходатайству стороны обвинения ограничил стороне защиты срок ознакомления с материалами по делу в отношении бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Об этом сообщила САП, пишет УНН.

Согласно ч. 10 ст. 290 УПК Украины установлен срок для ознакомления до 01.03.2024 включительно. По истечении этого времени сторона уголовного производства будет считаться такой, что реализовала свое право на доступ к материалам", - говорится в сообщении.

Напомним.

В мае Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило председателя Верховного Суда Всеволода Князева на получении взятки.

Известно, что Большая Палата Верховного Суда рассматривала дело о праве собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных в 2002 году.

Этому решению способствовала неправомерная выгода Князева размером в 2,7 млн долларов. Во время получения части взятки экс-глава Верховного Суда был разоблачен "с поличным".

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