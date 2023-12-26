Дело Князева: ВАКС ограничил срок ознакомления по делу до 1 марта
ВАКС ограничил защиту по делу о взятке Всеволода Князева до 1 марта 2024 года; экс-главу суда поймали на взятке в $2,7 млн.
Атаки рф на Херсон продолжаются: в городе раздаются мощные взрывы
Российские войска усиливают атаки на Херсон, сообщается о мощных взрывах в городе. Жителей призывают оставаться в безопасных местах.
Из-за срыва сроков работ: "Киевский метрополитен" разорвал соглашение о строительстве ветки метро на Виноградарь
Киевский метрополитен разорвал контракт с "Киевметростроем" на продление Сырецко-Печерской линии из-за нарушения сроков, несмотря на инвестиции в 4 миллиарда гривен.
Электронное резидентство: в Украине запустили бета-тест программы uResidency
Украина запускает бета-версию программы uResidency, которая позволяет иностранцам регистрировать бизнес и платить налоги онлайн, обещая низкие налоговые ставки и простоту работы. Федоров считает, что это будет способствовать развитию экономики и цифрового брендинга.
Оккупанты нанесли удар по Чернобаевке: пострадали четыре человека
Российские войска атаковали Чернобаевку, ранив четырех человек. Всех госпитализировали с ранениями средней и тяжелой степени тяжести.
Крымские партизаны зафиксировали большой эшелон вражеской техники в Джанкое
Украинские партизаны сообщают о вражеской военной технике в Джанкое, а россия перебрасывает дополнительные силы на юг Украины.
В ГУР показали, как "огненные птицы" уничтожают захватчиков под Бахмутом
Украинские спецназовцы эффективно используют беспилотники в Бахмуте для наведения на российскую технику и празднования успешных ударов.
Дело о самообороне Стерненко закрыто: с активиста сняли обвинение в умышленном убийстве
Дело о самообороне Сергея Стерненко было закрыто Приморским судом Одессы, его не признали виновным в убийстве нападавшего в 2018 году.
Из-за очередной атаки рф на Херсонщину пострадали по меньшей мере четыре человека
Три человека были ранены и один пожилой мужчина погиб во время последнего российского обстрела в Херсонской области.
ВСУ вместе с Минобороны согласовали демобилизацию военных через 36 месяцев службы при определенных условиях - Залужный
Украинские военные соглашаются на 36-месячную выслугу для демобилизации, если не будет эскалации на фронте и не будет замены.