Делегация путина забронировала VIP-комнату в ресторане семьи экс-министра Казахстана в день смерти там его жены

В суде во время исследования телефона подсудимого Бахитжана Байжанова, родственника экс-министра экономики Казахстана, стало известно, что делегация президента рф бронировала одну из VIP-кабинок в ресторане "Bau" в день гибели женщины бывшего министра Салтанат Нукеновой в этом же ресторане. Об этом передает Ulysmedia, пишет УНН.

Байжанов 9 ноября написал администратору Карлыгаш сообщение:

"Сегодняшние банкеты надо отменить".

В ответ Карлыгаш присылает ему аудиосообщение:

"Как я отменю? Это будет та делегация, путинская".

Байжанов в допросе уточнил, что 9 ноября в Астане был с визитом президент рф и его делегация бронировала в этот день VIP-кабинку в ресторане "Bau".

"Организаторы хотели у нас сидеть, в VIP-кабинке, была бронь", - сказал Байжанов.

Судья уточнила у адвоката Жанны Уразбаховой, какое отношение к делу имеют эти вопросы о делегации президента рф.

"Прямое отношение имеет к делу. Зная о том, что будет делегация президента рф, они не могли вывезти тело Салтанат из ресторана. Это прямое имеет отношение к делу", - заявила адвокат.

"Это ваши умозаключения. Выводы выскажите в дебатах", - отметила судья.

Напомним

На заседании 15 апреля Бахитжан Байжанов рассказал, что к нему несколько раз в камеру СИЗО после отбоя приходил общественный деятель Бауржан Мусин, который пытался настроить его против семьи погибшей. По его словам, также на этой встрече присутствовал осужденный бывший вице-министр Тимур Токтабаев.

Бишимбаев заявил, что Байжанов шантажирует его финансовыми документами. Экс-министр обвинил своего родственника в мародерстве и сговоре со своей бывшей женой Назим Кахарман.

Главное судебное разбирательство по этому делу началось 27 марта с участием присяжных.

Муж убитой заявляет, что с его стороны не было намерения убивать. Однако, экс-чиновник признает, что между ним и его женой Салтанат ранее случались драки. Мол, гражданская жена была нервной, агрессивной, психологически нестабильной, постоянно мучила его подозрениями об измене и ревновала, а также злоупотребляла алкогольными напитками.

Судмедэкспертиза по делу о его убийстве свидетельствует, что экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев мог душить свою жену. Эксперт отметил, что женщину не только били по голове много раз, но и душили.