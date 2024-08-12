Делегации Минобороны Украины и Германии обсудили ремонт техники и потребности и перспективы ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Александр Сергей провел встречу с руководителем отдела планирования и управления Министерства обороны ФПН генерал-майором Кристианом Фройдингом во время его визита в Украину. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Детали

Стороны обсудили поставки, ремонт вооружения и военной техники, а также перспективы развития Вооруженных сил Украины.

Украинская делегация ознакомила иностранных коллег с насущными потребностями Сил обороны. Говорили об образцах вооружения и военной техники, для поставки которых могут быть достигнуты новые договоренности.

Значительная помощь от вашей страны укрепляет способности Сил обороны Украины в отражении вооруженной агрессии РФ. Больше современного оружия и техники, боеприпасов, систем ПВО от союзников - более защищенные украинские города, больше возможностей для давления на агрессора на поле боя - заметил Александр Сергей.

Кристиан Фройдинг сообщил, что посетил несколько регионов Украины, в частности прифронтовые территории, и готов обсудить дальнейшее сотрудничество. Во время встречи речь шла и о совместных проектах по ремонту предоставленной Украине военной техники и подготовке специалистов.

Напомним,

Председатель оборонного комитета немецкого бундестага Маркус Фабер считает: наступление на Курскую область рф демонстрирует российскому населению, что их диктатор ничего не контролирует.