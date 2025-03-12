Действенные стратегии лидеров в 2025-м: более 40 CEO и владельцев бизнесов на Business Wisdom Summit
Киев • УНН
11 апреля 2025 года в Киеве состоится Business Wisdom Summit. Топ-менеджеры обсудят трансформацию бизнеса, тренды 2025 года и стратегии выживания и победы.
11 апреля 2025 года бизнес-сообщество Украины соберется в Киеве на Business Wisdom Summit, который устраивает лидер делового контента Delo.ua. Топ-менеджеры TERWIN, NOVUS, Sense Bank, Kormotech, Starlight Media и еще тридцати компаний обсудят, как трансформируется украинский бизнес, какие тренды будут определять рынок в 2025-м и из собственного опыта расскажут, как выжить, расти и побеждать, передает УНН.
В программе саммита: 7 панельных дискуссий, офлайн-нетворкинг в кругу более 500 профессионалов и церемония награждения лучших руководителей Украины за их вклад в развитие бизнеса по версии "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".
Узнать больше: https://bws.delo.ua/
Саммит состоится под лозунгом "Действенные стратегии лидеров" с ключевыми тематиками:
- Строим украинское. Как увеличить мультипликатор Украины, чтобы достичь 1 трлн долларов ВВП?
- Recovery: инвестиции в восстановление Украины. Как создать условия для эффективного привлечения инвестиций, устранения барьеров и защиты капитала?
- Экспансия и евроинтеграция. Как украинскому бизнесу масштабироваться в условиях роста тарифов и жесткого кадрового голода?
- Цена лидерства в стране, где уже много лет идет война за независимость. Почему украинские предприниматели продолжают свое дело в условиях, когда риски зашкаливают?
- Украинские производители оружия. Как расширить рынки сбыта для украинской военной техники и снять ограничения на экспорт?
- Финансирование бизнеса в Украине. Какой способ уменьшения финансовых рисков работает лучше всего в нынешних условиях?
Опытом поделятся:
- Руслан Шостак, президент корпорации TERWIN, совладелец EVA, VARUS;
- Александр Богуцкий, СЕО медиакомпании Starlight Media;
- Виталий Коваль, министр аграрной политики и продовольствия Украины;
- Мауро Лонгобардо, генеральный директор ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»;
- Владимир Лавренчук, региональный директор NEQSOL HOLDING UKRAINE;
- Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ;
- Василий Яцышин, директор по управлению массмаркет-брендами Kormotech;
- Ярослав Филимонов, совладелец и СЕО компании KVERTUS;
- Марк Петкевич, генеральный директор сети супермаркетов NOVUS;
- Лариса Бондарева, заместитель председателя правления Raiffeisen Bank;
- Маси Найем, основатель ОО «Принцип» и юридической компании «Миллер»;
- Андрей Семченко, директор по корпоративному бизнесу СК ИНГО.
Генеральный партнер: TERWINГенеральный информационный партнер: Starlight Media
Главный партнер: Sense Bank
Присоединяйтесь к Business Wisdom Summit 2025, чтобы укрепить лидерские позиции вашей компании!
Регистрация: https://bws.delo.ua/