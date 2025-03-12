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Действенные стратегии лидеров в 2025-м: более 40 CEO и владельцев бизнесов на Business Wisdom Summit

Киев • УНН

 • 30898 просмотра

11 апреля 2025 года в Киеве состоится Business Wisdom Summit. Топ-менеджеры обсудят трансформацию бизнеса, тренды 2025 года и стратегии выживания и победы.

Действенные стратегии лидеров в 2025-м: более 40 CEO и владельцев бизнесов на Business Wisdom Summit

11 апреля 2025 года бизнес-сообщество Украины соберется в Киеве на Business Wisdom Summit, который устраивает лидер делового контента Delo.ua. Топ-менеджеры TERWIN, NOVUS, Sense Bank, Kormotech, Starlight Media и еще тридцати компаний обсудят, как трансформируется украинский бизнес, какие тренды будут определять рынок в 2025-м и из собственного опыта расскажут, как выжить, расти и побеждать, передает УНН.

В программе саммита: 7 панельных дискуссий, офлайн-нетворкинг в кругу более 500 профессионалов и церемония награждения лучших руководителей Украины за их вклад в развитие бизнеса по версии "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". 

Узнать больше: https://bws.delo.ua/ 

Саммит состоится под лозунгом "Действенные стратегии лидеров" с ключевыми тематиками: 

  • Строим украинское. Как увеличить мультипликатор Украины, чтобы достичь 1 трлн долларов ВВП?
    • Recovery: инвестиции в восстановление Украины. Как создать условия для эффективного привлечения инвестиций, устранения барьеров и защиты капитала?
      • Экспансия и евроинтеграция. Как украинскому бизнесу масштабироваться в условиях роста тарифов и жесткого кадрового голода?
        • Цена лидерства в стране, где уже много лет идет война за независимость. Почему украинские предприниматели продолжают свое дело в условиях, когда риски зашкаливают?
          • Украинские производители оружия. Как расширить рынки сбыта для украинской военной техники и снять ограничения на экспорт? 
            • Финансирование бизнеса в Украине. Какой способ уменьшения финансовых рисков работает лучше всего в нынешних условиях?

              Опытом поделятся:

              • Руслан Шостак, президент корпорации TERWIN, совладелец EVA, VARUS;
                • Александр Богуцкий, СЕО медиакомпании Starlight Media;
                  • Виталий Коваль, министр аграрной политики и продовольствия Украины;
                    • Мауро Лонгобардо, генеральный директор ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»;
                      • Владимир Лавренчук, региональный директор NEQSOL HOLDING UKRAINE;
                        • Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ;
                          • Василий Яцышин, директор по управлению массмаркет-брендами Kormotech;
                            • Ярослав Филимонов, совладелец и СЕО компании KVERTUS;
                              • Марк Петкевич, генеральный директор сети супермаркетов NOVUS;
                                • Лариса Бондарева, заместитель председателя правления Raiffeisen Bank;
                                  • Маси Найем, основатель ОО «Принцип» и юридической компании «Миллер»;
                                    • Андрей Семченко, директор по корпоративному бизнесу СК ИНГО.

                                      Генеральный партнер: TERWINГенеральный информационный партнер: Starlight Media

                                      Главный партнер: Sense Bank

                                      Присоединяйтесь к Business Wisdom Summit 2025, чтобы укрепить лидерские позиции вашей компании!

                                      Регистрация: https://bws.delo.ua/ 

                                      Лилия Подоляк

                                      Лилия Подоляк

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