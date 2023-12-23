Дефицита электричества нет, из-за обстрелов без напряжения шахта в Донецкой области - Минэнерго

Дефицита электроэнергии в энергосистеме в Украине сегодня не наблюдается, графиков отключений нет. Из-за обстрелов без напряжения шахта в Донецкой области. Об этом сообщили в субботу в Минэнерго, пишет УНН.

Дефицита электроэнергии нет. Потребности потребителей покрываются внутренней генерацией и коммерческим импортом. Энергосистема сбалансирована - сообщили в Минэнерго.

Генерация

В краткосрочный аварийный ремонт, как указано, переведен корпус одного из блоков ТЭС.

Также ночью на запрос польской стороны, у которой возникли излишки электроэнергии, Украина помогла энергосистеме соседней страны, приняв электроэнергию объемом 1500 МВт-ч с 3 до 8 часов утра.

"Графики отключений электроэнергии не применяются", - отметили в Минэнерго.

Как сообщается, ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая.

"Применение плановых отключений бытовых потребителей не предвидится", - сообщили в Минэнерго.

Обесточивание

Из-за технических проблем в результате боевых действий отключена линия ВЛ 35 кВ в Донецкой области. Все потребители запитаны с использованием резерва.

Из-за боевых действий остается без напряжения шахта в Донецкой области.

При этом из-за непогоды, как сообщается, без света 181 населенный пункт в трех областях. По данным ГСЧС, в Закарпатской - 149, Донецкой - 27 и Харьковской - 5 населенных пунктов без света.

По техническим причинам отключалась основная линия ВЛ-330 НЭК "Укрэнерго" в Днепропетровской области. Сейчас линия в работе.

Импорт/экспорт

Импорт электроэнергии на текущие сутки, как указано, составляет 17 627 МВт-ч. Экспорта не предвидится.