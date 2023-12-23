Дефицита электричества нет, из-за обстрелов без напряжения шахта в Донецкой области - Минэнерго
Киев • УНН
Энергосистема Украины работает стабильно, без дефицита электроэнергии и графиков отключений. Украина также оказала помощь Польше, приняв излишки электроэнергии.
Дефицита электроэнергии в энергосистеме в Украине сегодня не наблюдается, графиков отключений нет. Из-за обстрелов без напряжения шахта в Донецкой области. Об этом сообщили в субботу в Минэнерго, пишет УНН.
Дефицита электроэнергии нет. Потребности потребителей покрываются внутренней генерацией и коммерческим импортом. Энергосистема сбалансирована
Генерация
В краткосрочный аварийный ремонт, как указано, переведен корпус одного из блоков ТЭС.
Также ночью на запрос польской стороны, у которой возникли излишки электроэнергии, Украина помогла энергосистеме соседней страны, приняв электроэнергию объемом 1500 МВт-ч с 3 до 8 часов утра.
"Графики отключений электроэнергии не применяются", - отметили в Минэнерго.
Как сообщается, ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая.
"Применение плановых отключений бытовых потребителей не предвидится", - сообщили в Минэнерго.
Обесточивание
Из-за технических проблем в результате боевых действий отключена линия ВЛ 35 кВ в Донецкой области. Все потребители запитаны с использованием резерва.
Из-за боевых действий остается без напряжения шахта в Донецкой области.
При этом из-за непогоды, как сообщается, без света 181 населенный пункт в трех областях. По данным ГСЧС, в Закарпатской - 149, Донецкой - 27 и Харьковской - 5 населенных пунктов без света.
По техническим причинам отключалась основная линия ВЛ-330 НЭК "Укрэнерго" в Днепропетровской области. Сейчас линия в работе.
Импорт/экспорт
Импорт электроэнергии на текущие сутки, как указано, составляет 17 627 МВт-ч. Экспорта не предвидится.
Дефицита электричества нет, из-за обстрелов без напряжения шахта в Донецкой области - Минэнерго
Энергосистема Украины работает стабильно, без дефицита электроэнергии и графиков отключений. Украина также оказала помощь Польше, приняв излишки электроэнергии.
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