Дефицит воды в Крыму: оккупационные власти планируют пробурить 36 скважин до конца 2021 года
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В 2021 году подконтрольная Москве власти Крыма планируют пробурить на полуострове 36 скважин на четырех водозаборах в рамках комплексного плана по обеспечению водоснабжения. Об этом российский глава крымского правительства Юрий Гоцанюк написал у себя в Facebook, передает УНН.
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“В 2021 году запланировано бурение 36 скважин на Ивановском, Чеботарском, Николаевском и Бештерек-Зуйского водозаборах. На данный момент в работе 22 скважины, прокачка воды достигнет дебету 51,5 тыс. Кубических метров в сутки”, — сообщил он.
Детали
По словам Гоцанюк, также работы по снижению потерь воды ведутся на 14 объектах оккупированного Симферополя.
“В результате проведения этих мероприятий удастся снизить водопотери до 16,8 тыс. кубометров в сутки”, — написал Юрий Гоцанюк.
Напомним
Вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин отмечал, что после летних осадков в этом году, которые привели к наводнению в Крыму, полуостров “обеспечен водой на ближайшие годы”.
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Минэкономразвития России сообщало 20 апреля, что Крыму и Севастополю выделили дополнительные средства в виде субсидии из резервного фонда российского правительства в объеме 1,134 и 2,148 млрд рублей соответственно. Данные средства, как уточнили в министерстве, предназначенные для решения проблем с водоснабжением.
Ранее в Прокуратуре АРК сообщали о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации Крыму. Как отметили в ведомстве, в уголовных процессах прокуратуры автономии уже зафиксированы факты “самовольного использования недр в Крыму, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, уничтожение объектов лесного, водного и природно-заповедного фонда и т.п.”.