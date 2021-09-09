Потопи в Криму: постраждало понад 2,5 тисяч людей

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Таку інформацію повідомив російський глава Криму Сергій Аксьонов.

“На сьогоднішній день загальна кількість постраждалих внаслідок НС по Республіці Крим — 2 617 чоловік. 230 мільйонів рублів було витрачено з Резервного фонду Республіки Крим і 202 мільйони це благодійний фонд ”, - каже Аксьонов.

Нагадаємо

Жертвами нового паводку в Криму стали двоє осіб, ще 4 082 людини постраждали, місцезнаходження однієї людини до сих пір не встановлено і ще 59 осіб отримали шкоду здоров’ю різного ступеня тяжкості.

На Крим після тривалого посушливого періоду обрушилися зливи, які привели до потопів цього літа. Найбільше в червні і липні від повеней постраждали Ялта і Керч.