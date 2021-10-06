Дефіцит води в Криму: окупаційна влада планує пробурити 36 свердловин до кінця 2021 року
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. В 2021 році підконтрольна Москві влада Криму планує пробурити на півострові 36 свердловин на чотирьох водозаборах в рамках комплексного плану щодо забезпечення водопостачання. Про це російський глава кримського уряду Юрій Гоцанюк написав у себе в Facebook, передає УНН.
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“У 2021 році заплановано буріння 36 свердловин на Іванівському, Чеботарському, Миколаївському та Бештерек-Зуйському водозаборах. На даний момент в роботі 22 свердловини, прокачування води досягне дебету 51,5 тис. кубічних метрів на добу”, — повідомив він.
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За словами Гоцанюк, також роботи по зниженню втрат води ведуться на 14 об’єктах окупованого Сімферополя.
“В результаті проведення цих заходів вдасться знизити водовтрати до 16,8 тис. кубометрів на добу”, — написав Юрій Гоцанюк.
Нагадаємо
Віце-прем’єр-міністр Росії Марат Хуснуллін відзначав, що після літніх опадів в цьому році, які призвели до повені в Криму, півострів “забезпечений водою на найближчі роки”.
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Мінекономрозвитку Росії повідомляло 20 квітня, що Криму і Севастополю виділили додатково кошти у вигляді субсидії з резервного фонду російського уряду в обсязі 1,134 і 2,148 млрд рублів відповідно. Дані кошти, як уточнили в міністерстві, призначені для вирішення проблем з водопостачанням.
Раніше в Прокуратурі АРК повідомляли про створення робочої групи з моніторингу екологічної ситуації Криму. Як зазначили у відомстві, в кримінальних процесах прокуратури автономії вже зафіксовані факти “самовільного використання надр в Криму, викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, знищення об’єктів лісового, водного та природно-заповідного фонду тощо”.