Первый триумф в дзюдо на Паралимпиаде-2024: Николайчик выиграла "золото"
Киев • УНН
Украинская дзюдоистка Наталья Николайчик завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 кг на Паралимпийских играх-2024. Это вторая паралимпийская медаль спортсменки после бронзы в Лондоне-2012.
Украинская дзюдоиста Наталья Николайчик победила в весовой категории до 48 кг.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Украины.
37-летняя спортсменка победила японскую оппонентку Сидзуку Хангай в финале соревнований в весе до 48 кг (11:0), и завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх-2024.
Для Украины это первое золото Паралимпиад в дзюдо за последние 8 лет
Это вторая паралимпийская медаль Натальи Николайчик после "бронзы" в Лондоне-2012.
Дополнение
В копилке сборной Украины 55 медалей на Паралимпийских играх-2024: 15 золотых, 18 серебряных и 22 бронзовые.
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