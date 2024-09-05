Перший тріумф у дзюдо на Паралімпіаді-2024: Ніколайчик виграла “золото”
Київ • УНН
Українська дзюдоїстка Наталія Ніколайчик виборола золоту медаль у ваговій категорії до 48 кг на Паралімпійських іграх-2024. Це друга паралімпійська медаль спортсменки після бронзи у Лондоні-2012.
Українська дзюдоїста Наталія Ніколайчик перемогла у ваговій категорії до 48 кг.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу Міністерство молоді та спорту України.
37-річна спортсменка перемогла японську опонентку Сідзуку Хангай у фіналі змагань у вазі до 48 кг (11:0), і здобула золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024.
Для України це перше золото Паралімпіад у дзюдо за останні 8 років.
Це друга паралімпійська медаль Наталії Ніколайчик після "бронзи" у Лондоні-2012.
Доповнення
У скарбничці збірної України 55 медалей на Паралімпійських іграх-2024: 15 золотих, 18 срібних та 22 бронзові.
Павло Баль здобув першу в історії України паралімпійську медаль в гендбайку05.09.24, 16:46 • 105531 перегляд