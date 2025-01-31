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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дебетовая карта - ключ к удобному управлению финансами

Дебетовая карта - ключ к удобному управлению финансами

Киев  •  УНН

 • 1824 просмотра

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ПУМБ предлагает дебетовую карту с бесплатным обслуживанием и отсутствием комиссий за основные операции.

Дебетовая карта - это современный и удобный инструмент для безналичных расчетов, который позволяет совершать покупки и снимать наличные без необходимости обращаться в банк или носить большие суммы денег. В наше время, когда банки активно развивают цифровые сервисы, дебетовая карта становится незаменимой для управления финансами, а онлайн карта от ПУМБ является идеальным вариантом для тех, кто ценит удобство и безопасность в своих финансовых операциях.

Дебетовая карта - это платежная карта, которая дает возможность совершать покупки и снимать средства только в пределах того баланса, который находится на вашем счете. То есть, вы не тратите больше, чем есть на карте, что отличает ее от кредитных карт, где вы можете пользоваться заемными средствами банка.

Дебетовая карта для различных целей

Дебетовая карта ПУМБ идеально подходит для любых финансовых потребностей, ведь предоставляет максимальный комфорт и гибкость в использовании:

  1. Для ежедневных расчетов: получения зарплаты, социальных выплат, пенсий, оплаты товаров и услуг. Благодаря карте, ваши ежедневные финансовые операции станут быстрыми и удобными.
    1. Как дополнительное средство для предоставления доступа к средствам вашим родственникам или друзьям: вы можете выдать карту близким людям для удобного доступа к вашим средствам, когда это необходимо.
      1. Для предпринимателей: карта всеКАРТА Бизнес станет отличным инструментом для эффективного управления финансами бизнеса, позволяя вам сосредоточиться на развитии вашего дела без лишних забот.
        1. Для международных транзакций: карта в иностранной валюте, которая поможет легко осуществлять платежи за рубежом. Она обеспечивает удобство при оплате товаров и услуг в других странах.

          Выбор карты ПУМБ зависит от ваших конкретных потребностей, что позволяет сделать ее максимально удобной для ежедневных финансовых операций и помочь вам эффективно управлять своими средствами в любых ситуациях.

          Условия пользования дебетовой картой ПУМБ

          Основные преимущества дебетовой карты от ПУМБ для гривневых счетов:

          1. Без комиссии за открытие и обслуживание: вам не придется платить за получение карты или ее обслуживание в течение всего периода пользования. Это позволяет сэкономить средства на ежедневных операциях.
            1. Без комиссии за пополнение счета: вы можете пополнять свой счет любым удобным способом без дополнительных затрат. Это делает карту еще более выгодной для использования.
              1. Без комиссии за снятие наличных в банкоматах Украины: снимайте деньги в любом банкомате без дополнительных расходов, что делает карту еще более удобной для повседневных нужд.
                1. Без комиссии за переводы в гривне на карты других банков: отправляйте средства на карты других банков без комиссий, что обеспечивает удобство для пользователей.
                  1. Возможность дополнительного дохода: вы можете перевести остаток средств на депозит с возможностью получать дополнительный доход без необходимости снимать средства с карты. Это делает карту ПУМБ не только удобным платежным средством, но и инструментом для накопления дополнительного дохода.

                    Эти условия делают карту ПУМБ выгодным инструментом для всех, кто ищет удобный и бесплатный способ управлять своими финансами. Она обеспечит вам не только легкость в пользовании, но и значительную экономию на ежедневных расходах.

                    Почему стоит выбрать ПУМБ для дебетовой карты?

                    ПУМБ не только предлагает удобные условия для использования дебетовой карты, но и предоставляет несколько важных преимуществ:

                    • удобство онлайн-заказа: вы можете заказать карту, не выходя из дома;
                      • круглосуточная поддержка: служба поддержки всегда готова помочь вам с любыми вопросами;
                        • бесплатное обслуживание: никаких скрытых комиссий или дополнительных расходов;
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                            Лилия Подоляк

                            Лилия Подоляк

                            Новости Бизнеса
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