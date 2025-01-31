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Дебетова картка – ключ до зручного управління фінансами

Дебетова картка – ключ до зручного управління фінансами

Київ • УНН

 • 47660 перегляди

ПУМБ пропонує дебетову картку з безкоштовним обслуговуванням та відсутністю комісій за основні операції.

Дебетова картка – це сучасний і зручний інструмент для безготівкових розрахунків, який дозволяє здійснювати покупки та знімати готівку без необхідності звертатися до банку чи носити великі суми грошей. У наш час, коли банки активно розвивають цифрові сервіси, дебетова картка стає незамінною для управління фінансами, а онлайн картка від ПУМБ є ідеальним варіантом для тих, хто цінує зручність і безпеку у своїх фінансових операціях.

Дебетова картка – це платіжна картка, яка дає можливість здійснювати покупки та знімати кошти лише в межах того балансу, який знаходиться на вашому рахунку. Тобто, ви не витрачаєте більше, ніж є на картці, що відрізняє її від кредитних карт, де ви можете користуватися позиченими коштами банку.

Дебетова картка для різних цілей

Дебетова картка ПУМБ ідеально підходить для будь-яких фінансових потреб, адже надає максимальний комфорт і гнучкість у використанні:

  1. Для щоденних розрахунків: отримання зарплати, соціальних виплат, пенсій, оплати товарів і послуг. Завдяки картці, ваші щоденні фінансові операції стануть швидкими та зручними.
    1. Як додатковий засіб для надання доступу до коштів вашим родичам чи друзям: ви можете видати картку близьким людям для зручного доступу до ваших коштів, коли це необхідно.
      1. Для підприємців: карта всеКАРТА Бізнес стане чудовим інструментом для ефективного управління фінансами бізнесу, дозволяючи вам зосередитись на розвитку вашої справи без зайвих турбот.
        1. Для міжнародних транзакцій: картка в іноземній валюті, яка допоможе легко здійснювати платежі за кордоном. Вона забезпечує зручність при оплаті товарів та послуг у інших країнах.

          Вибір картки ПУМБ залежить від ваших конкретних потреб, що дозволяє зробити її максимально зручною для щоденних фінансових операцій та допомогти вам ефективно керувати своїми коштами в будь-яких ситуаціях.

          Умови користування дебетовою карткою ПУМБ

          Основні переваги дебетової картки від ПУМБ для гривневих рахунків:

          1. Без комісії за відкриття та обслуговування: вам не доведеться платити за отримання картки або її обслуговування протягом усього періоду користування. Це дозволяє зекономити кошти на щоденних операціях.
            1. Без комісії за поповнення рахунку: ви можете поповнювати свій рахунок будь-яким зручним способом без додаткових витрат. Це робить картку ще більш вигідною для використання.
              1. Без комісії за зняття готівки в банкоматах України: знімайте гроші в будь-якому банкоматі без додаткових витрат, що робить картку ще зручнішою для повсякденних потреб.
                1. Без комісії за перекази в гривні на картки інших банків: відправляйте кошти на картки інших банків без комісій, що забезпечує зручність для користувачів.
                  1. Можливість додаткового доходу: ви можете перевести залишок коштів на депозит з можливістю отримувати додатковий дохід без необхідності знімати кошти з картки. Це робить картку ПУМБ не лише зручним платіжним засобом, а й інструментом для накопичення додаткового доходу.

                    Ці умови роблять картку ПУМБ вигідним інструментом для всіх, хто шукає зручний та безкоштовний спосіб керувати своїми фінансами. Вона забезпечить вам не лише легкість у користуванні, а й значну економію на щоденних витратах.

                    Чому варто обрати ПУМБ для дебетової картки?

                    ПУМБ не лише пропонує зручні умови для використання дебетової картки, але й надає кілька важливих переваг:

                    • зручність онлайн-замовлення: ви можете замовити картку, не виходячи з дому;
                      • цілодобова підтримка: служба підтримки завжди готова допомогти вам з будь-якими питаннями;
                        • безкоштовне обслуговування: ніяких прихованих комісій або додаткових витрат;
                          • вигідний кешбек: кешбек до 20% на постійні категорії витрат, такі як транспорт або комунальні платежі. 

                            Оформлення дебетової картки від pumb.ua дозволяє не лише зручно керувати своїми фінансами, але й скористатися вигідними умовами та бонусами. Ця картка стане надійним помічником у будь-якій фінансовій ситуації.

                            Лілія Подоляк

                            Лілія Подоляк

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