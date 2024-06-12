Даже война не дает понимания коррупционерам и бизнесменам, что сейчас страну нужно поддерживать – экономист о сером экспорте зерна

Украина сейчас нуждается в наполнении бюджета. Однако даже война не останавливает коррупционеров и некоторых бизнесменов перед использованием схем по уклонению от уплаты налогов, в том числе серого экспорта зерна, ради собственного обогащения. Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии УНН экономический эксперт Андрей Новак.

На сегодняшний день не секрет, что до сих пор в Украине существуют крупные схемы уклонения от уплаты налогов, крупные коррупционные схемы на украинской таможне. И даже война, скажем так, не дает и коррупционерам, и бизнесменам, понимания того, что сейчас нужно страну поддерживать каждому, кто чем может и всем чем может. И наполнение бюджета как центрального, так и местного – это то, в чем Украина сейчас очень нуждается - отметил Новак.

По его словам, серый экспорт на таможне до сих пор продолжает работать, так как есть заинтересованные должностные лица, которые используют свое служебное положение и даже во время войны не гнушаются зарабатывать на этих схемах.

"Поэтому с одной стороны нужно бороться с конкретными коррупционерами, должностными лицами, и участвующими в этом компаниями, а с другой стороны делать законодательство более жестким, чем уклонение от уплаты налогов. Штрафы за неуплаченные налоги должны быть в несколько раз выше, чем не уплаченная сумма в бюджет. Тогда это будет серьезным стимулом, чтобы честно платить, чем потом тебя поймают и заплатишь в несколько раз больше", - считает Новак.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в январе 2021 года правоохранителей заинтересовал ряд компаний, занимающихся экспортом зерна и связанных с GNT Group одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко. ООО "Ферко", ООО" Металзюкрайн Корп ЛТД", ООО "Зерновой Перегрузочный Комплекс "Инзерноэкспорт" и предприятие "Вторметэкспорт", принадлежащие к GNT Group, активно использовали реквизиты" рисковых" предприятий для проведения экспортных операций. В ходе расследования территориальное управление БЭБ в Одесской области выявило по меньшей мере три таких "рисковых" предприятия: ООО "АУТСТАФФ 19", ООО "АЛИСЕНТА ТРЕЙД" и ООО "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Кроме того, следствие установило, что экспортируемое зерно хранилось, в частности, на складах ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" - которое тоже подконтрольно Грозе и Науменко.

По результатам расследования правоохранители обнаружили, что ни одно из упомянутых "рисковых" предприятий не имеет подтверждений приобретения зерновых, которые планировалось экспортировать, – а это более 2 тысяч тонн кукурузы, ячменя, пшеницы (это только то, что было обнаружено правоохранителями во время обысков). Кроме того, все эти предприятия нарушали требования финансовой и налоговой отчетности, демонстрировали нулевую доходность, занижали налог на прибыль.

Только в рамках этого уголовного производства, по подсчетам правоохранителей, компании Грозы и Науменко нанесли государству ущерб на сумму почти 37,5 млн грн. При этом экспортером "серых" зерновых было ООО "Агирос", которое принадлежит известному контрабандисту Вадиму Альперину, против которого СНБО ввела санкции в 2021 году и которого лишили украинского гражданства. А отгружала эти зерновые, по данным СМИ, еще одна подконтрольная Грозе и Науменко компания "Аттолло Гранум".

В настоящее время данное уголовное производство еще расследуется.

Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует компания Грозы и Науменко ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", расследует территориальное управление БЭБ города Киева. Оно открыто годом позже, в 2022-м, однако также касается "серого" экспорта зерновых.

Дело расследуют по статьям об уклонении от уплаты налогов, подделке документов для государственных реестров, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и незаконном обращении с оружием или боеприпасами.

Схема, по которой действовала компания Грозы и Науменко, идентична той, что использовалась ранее, отличаются лишь названия фиктивных компаний, да и то не все. В ней, в частности, фигурирует упомянутое уже в другом уголовном производстве ООО "АУТСТАФФ 19".

Кроме этой компании они также использовали "рисковые" предприятия "ЭКСПРЕС ВСЕ" и "АГРОТРАНС-ГРУП". С их помощью, по данным следствия, из терминала исчезло по меньшей мере 40 тыс. т зерновых и масличных в 2023 году.