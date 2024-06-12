Навіть війна не дає розуміння корупціонерам і бізнесменам, що зараз країну потрібно підтримувати - економіст про сірий експорт зерна

Україна зараз потребує наповнення бюджету. Однак навіть війна не зупиняє корупціонерів і деяких бізнесменів перед використанням схем з ухилення від сплати податків, зокрема сірого експорту зерна, заради власного збагачення. Таку думку висловив в ексклюзивному коментарі УНН економічний експерт Андрій Новак.

На сьогоднішній день не секрет, що досі в Україні існують великі схеми ухилення від сплати податків, великі корупційні схеми на українській митниці. І навіть війна, скажімо так, не дає і корупціонерам, і бізнесменам, розуміння того, що зараз потрібно країну підтримувати кожному, хто чим може і всім чим може. І наповнення бюджету як центрального, так і місцевого - це те, чого Україна зараз дуже потребує - зазначив Новак.

За його словами, сірий експорт на митниці досі продовжує працювати, бо є зацікавлені посадовці, які використовують своє службове становище і навіть під час війни не гребують заробляти на цих схемах.

"Тому, з одного боку, потрібно боротися з конкретними корупціонерами, посадовими особами, і компаніями, які беруть участь у цьому, а з іншого боку, робити законодавство жорсткішим за ухилення від сплати податків. Штрафи за несплачені податки мають бути в кілька разів вищими, ніж не сплачена сума до бюджету. Тоді це буде серйозним стимулом, щоб чесно платити, ніж потім тебе спіймають і заплатиш у кілька разів більше", - вважає Новак.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що в січні 2021 року правоохоронців зацікавила низка компаній, які займаються експортом зерна і пов'язані з GNT Group одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка. ТОВ «Ферко», ТОВ «Металзюкрайн Корп ЛТД», ТОВ «Зерновий Перевантажувальний Комплекс “Інзерноекспорт” та підприємство “Вторметекспорт”, що належать до GNT Group, активно використовували реквізити “ризикових” підприємств для проведення експортних операцій. Під час розслідування територіальне управління БЕБ в Одеській області виявило щонайменше три таких «ризикових» підприємства: ТОВ «АУТСТАФФ 19», ТОВ «АЛІСЕНТА ТРЕЙД» та ТОВ «СОЛТЕК ПРОДАКТ». Крім того, слідство встановило, що експортоване зерно зберігалося, зокрема, на складах ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл», яке теж підконтрольне Грозі та Науменку.

За результатами розслідування правоохоронці виявили, що жодне зі згаданих «ризикових» підприємств не має підтверджень придбання зернових, які планувалося експортувати, - а це понад 2 тисячі тонн кукурудзи, ячменю, пшениці (це тільки те, що було виявлено правоохоронцями під час обшуків). Крім того, всі ці підприємства порушували вимоги фінансової та податкової звітності, демонстрували нульову прибутковість, занижували податок на прибуток.

Лише в межах цього кримінального провадження, за підрахунками правоохоронців, компанії Грози та Науменка завдали державі збитків на суму майже 37,5 млн грн. При цьому експортером «сірих» зернових було ТОВ «Агірос», що належить відомому контрабандисту Вадиму Альперіну, проти якого РНБО запровадила санкції 2021 року і якого позбавили українського громадянства. А відвантажувала ці зернові, за даними ЗМІ, ще одна підконтрольна Грозі та Науменку компанія «Аттолло Гранум».

Наразі це кримінальне провадження ще розслідується.

Ще одне кримінальне провадження, у якому фігурує компанія Грози та Науменка ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл», розслідує територіальне управління БЕБ міста Києва. Воно відкрите роком пізніше, у 2022-му, проте також стосується «сірого» експорту зернових.

Справу розслідують за статтями про ухилення від сплати податків, підробку документів для державних реєстрів, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і незаконне поводження зі зброєю або боєприпасами.

Схема, за якою діяла компанія Грози і Науменка, ідентична тій, що використовувалася раніше, відрізняються лише назви фіктивних компаній, та й то не всі. У ній, зокрема, фігурує згадане вже в іншому кримінальному провадженні ТОВ «АУТСТАФФ 19».

Крім цієї компанії вони також використовували «ризикові» підприємства «ЕКСПРЕС ВСІ» та «АГРОТРАНС-ГРУП». З їхньою допомогою, за даними слідства, з терміналу зникло щонайменше 40 тис. т зернових та олійних у 2023 році.