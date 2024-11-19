Дания выделяет 130 млн евро украинскому ОПК - Фредериксен

Украинская оборонная промышленность получит 130 млн евро от Дании, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН.

Новое датское пожертвование в размере более 130 млн евро непосредственно в украинскую оборонную промышленность. Может показаться немного странным, что мы стоим здесь и восхваляем наши инвестиции, поэтому позвольте мне четко заявить, что мы можем иметь мир в Европе только тогда, когда мы сможем защитить себя - заявила Фредериксен.

По ее словам, украинский опыт является очень важным, и остальные европейские страны должны учиться на опыте Украины. "Есть многому, чему остальная Европа может научиться у вас, и для меня важно, чтобы наша собственная промышленность не только в Дании, но и во всех соседних странах могла приехать в Украину, учиться на вашем опыте и вашей способности расширять и развивать ваши производственные линии", - заявила Фредериксен.

Ранее

УНН сообщал, что Метте Фредериксен, премьер-министр Дании, прибыла с визитом в Украину. Президент Зеленский проведет с ней встречу после заседания в Верховной Раде.