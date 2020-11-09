COVID-19 у Зеленского и Ермака: стала известна ситуация в Офисе Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Кроме Президента Украины Владимира Зеленского и главы ОПУ Андрея Ермака коронавирусной болезни у работников Офиса Президента пока не обнаружено. В то же время, всех, кто сегодня общался с главой государства, протестуют. Об этом в комментарии УНН сказала пресс-секретарь Президента Юлия Мендель.
Так, по ее словам, тест на COVID-19 задавала большая часть Офиса, пока результаты неизвестны.
Мендель отметила также, что "те, кто общался с Президентом сегодня, будет сдавать (тест) по несколько дней".
"Офис Президента на постоянной основе проходит ПЦР-тесты. С начала карантина в Офисе придерживаются карантинных правил: ношение масок, измерение температуры, социальная дистанция, все сотрудники имеют дезинфекторы. Часть сотрудников, по возможности, работает дистанционно, или происходит чередование", - сказала она.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.
Кроме того, стало известно, что у главы ОПУ Андрея Ермака также подтвердили заболевание.