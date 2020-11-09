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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 32354 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 57962 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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08:59 • 77640 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 97896 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113624 просмотра

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COVID-19 у Зеленского и Ермака: стала известна ситуация в Офисе Президента

COVID-19 у Зеленского и Ермака: стала известна ситуация в Офисе Президента

Киев  •  УНН

 • 20930 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Кроме Президента Украины Владимира Зеленского и главы ОПУ Андрея Ермака коронавирусной болезни у работников Офиса Президента пока не обнаружено. В то же время, всех, кто сегодня общался с главой государства, протестуют. Об этом в комментарии УНН сказала пресс-секретарь Президента Юлия Мендель.

Так, по ее словам, тест на COVID-19 задавала большая часть Офиса, пока результаты неизвестны.

Мендель отметила также, что "те, кто общался с Президентом сегодня, будет сдавать (тест) по несколько дней".

"Офис Президента на постоянной основе проходит ПЦР-тесты. С начала карантина в Офисе придерживаются карантинных правил: ношение масок, измерение температуры, социальная дистанция, все сотрудники имеют дезинфекторы. Часть сотрудников, по возможности, работает дистанционно, или происходит чередование", - сказала она.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.

Кроме того, стало известно, что у главы ОПУ Андрея Ермака также подтвердили заболевание.

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