COVID-19 у Зеленського і Єрмака: стала відома ситуація в Офісі Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Окрім Президента України Володимира Зеленського і глави ОПУ Андрія Єрмака коронавірусної хвороби у працівників Офісу Президента наразі не виявлено. Водночас, всіх, хто сьогодні спілкувався з Главою держави, протестують. Про це в коментарі УНН сказала прессекретар Президента Юлія Мендель.
Так, з її слів, тест на COVID-19 задавала більша частина Офісу, наразі результати невідомі.
Мендель зазначила також, що “ті, хто спілкувався з Президентом сьогодні, здаватимуть (тест) за кілька днів”.
“Офіс Президента на постійній основі проходить ПЛР-тести. Від початку карантину в офісі дотримуються карантинних правил: носіння масок, міряння температури, соціальної дистанції, всі співробітники мають дезінфектори. Частина співробітників, за можливості, працює дистанційно, або відбувається чергування”, — сказала вона.
Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.
Крім того, стало відомо, що у глави ОПУ Андрія Єрмака також підтвердили захворювання.