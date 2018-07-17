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Семейная фирма Рыбалки платит своим сотрудникам минимальную зарплату

Семейная фирма Рыбалки платит своим сотрудникам минимальную зарплату

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июля. УНН. Сотрудники ООО "Снек экспорт", что принадлежит отцу народного депутата от РПЛ Сергея Рыбалки, получают, в большинстве, минимальную заработную плату. Об этом свидетельствуют данные из штатного расписания Общества, кторое УНН получил от адвокатов нардепа.

Так, к примеру, по состоянию на 2016 год самый маленький должностной оклад в размере 1 тыс. 455 грн - 1 тыс. 505 грн в месяц получали такие работники предприятия: охранник, экономист, секретарь административный, специалист по логистике, менеджер по персоналу, дизайнер, ведущий программист и инженер по охране труда и окружающей среды и тому подобное.

Несколько выше должностной оклад в размере 1 тыс. 525 грн - 1 тыс. 705 грн в месяц имели: ведущий юрисконсультант, менеджер по маркетингу, менеджер по снабжению, менеджер по сбыту, начальник отдела организации труда и заработной платы, ведущий специалист по тендерным процедурам.

Наряду с этим, главный бухгалтер предприятия получал лишь 3 тыс. 500 грн в месяц, директор департамента по качеству - 5 тыс. грн, главный технолог - 3 тыс. 500 грн.

Соответственно, самый высокий должностной оклад получало руководство предприятия. Так, должностной оклад генерального директора составил 8 тыс. грн в месяц, двух его заместителей по экономике и производству - по 7 тыс. грн. Советник генерального директора по юридическим вопросам имел должностной оклад в размере 7 тыс. грн в месяц, финансовый директор - 7 тыс. грн, директор юрдепартамента - 7 тыс. грн.

По состоянию на 1 января 2017 года размер должностных окладов работников предприятия изменился в соответствии с требованиями действующего законодательства. Так, уровень должностных окладов работников предприятия "подтянулся" по росту минимальных заработных плат.

Поэтому, должностной оклад охранника составил 3 тыс. 200 грн, начальника службы безопасности - 3 тыс. 300 грн. При этом, должностной оклад ведущего юрисконсультанта составил 3 тыс. 260 грн, начальника отдела по управлению персоналом - 3 тыс. 280 грн.

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Через год, по состоянию на 1 января 2018 года, охранники ООО начали зарабатывать 3 тыс. 730 грн, начальник отдела маркетинга - 3 тыс. 810 грн, начальник службы продаж - 3 тыс. 810 грн. Кладовщики и фрезеровщики ООО - по 3 тыс. 730 грн в месяц.

Добавим, что за последние 1,5 года (1 июня 2016 года - 1 января 2018 года - ред.) уровень должностного оклада генерального директора, его советника по юридическим вопросам и заместителя по экономике остался без изменений.

Вопрос начислений минимального размера должностных окладов большинству работников предприятия прокомментировал заместитель председателя комитета по вопросам защиты бизнеса и прав собственности Федерации работодателей Украины Олег Вачаев.

"Если отбросить безответственность и привычку работать в "черную", нагрузка на украинский Фонд заработной платы является очень большой. Поэтому, в трудные времена работодатели ищут себе возможности, чтобы эта нагрузка не сказывалось на других показателях. Поэтому мы имеем то, что имеем, когда официально выплачивается только минимальная зарплата, а остальные - выдается "налом", - сказал он.

Как писал УНН, Сергей Рыбалка трудоустроил свою жену в семейную фирму и также платит ей минимальную заработную плату.

Отметим, что ряд снековых компаний из орбиты семейного бизнеса радикала фигурируют в материалах уголовных производств по ведению фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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