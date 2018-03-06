ГПУ: сімейний бізнес Рибалки три роки легалізував сировину через фіктивні фірми
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Компанії, які входять до складу сімейної снекової корпорації народного депутат Сергій Рибалки - S.Group підозрюються в ухиленні від сплати податків і легалізації сировини для виробництва товарів через фіктивні фірми. Про це сказано в постанові Печерського суду м.Києва, передає УНН з посиланням на документ від 6 лютого 2018 року.
Відзначається, що кримінальну справу проти компаній S.Group веде Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ.
У рамках провадження встановлені факти ухилення від сплати податків фірмами з сімейного бізнесу нардепа Рибалки протягом трьох років.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи групи компаній корпорації "S.Group", до складу якої серед інших входять наступні підприємства: ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ" (ЄДРПОУ 33324584), ТОВ "ВІТАФУДС" (ЄДРПОУ 39368522), ТОВ "ФАЕТОН ТРАНС" ( ЄДРПОУ 36166749), ТОВ "ВІТАФУДЗ" (ЄДРПОУ 40838296), ТОВ "ЧИСТА ПЛАНЕТА" (ЄДРПОУ 34060298), ТОВ "Агросахінвест-2002" (ЄДРПОУ 31870837), ТОВ "Нова компанія-2006" (ЄДРПОУ 34432852) та ТОВ "Самоцвіти" (ЄДРПОУ 13473378), які, використовуючи реквізити суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, протягом 2013-2016 років, здійснили умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великому розмірі", - сказано в документі.
Також вказується, що "з метою легалізації джерел походження сировини, завищення її фактичної вартості, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість (далі - ПДВ) посадові особи вищевказаних підприємств декларують з використанням підроблених документів фінансово-господарської діяльності в податкових органах придбання сировини в підконтрольних організаторам протиправної діяльності підприємств з ознаками фіктивності, таких як ТОВ "УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39846644)".
Нагадаємо, як повідомляв УНН, журналісти спіймали Рибалку на поширенні своєї лже-біографії.