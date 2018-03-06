ГПУ: семейный бизнес Рыбалки три года легализировал сырье через фиктивные фирмы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Компании, которые входят в состав семейной снэковой корпорации народного депутат Сергей Рыбалки - S.Group подозреваются в уклонении от уплаты налогов и легализации сырья для производства товаров через фиктивные фирмы. Об этом сказано в постановлении Печерского суда г. Киева, передает УНН, со ссылкой на документ от 6 февраля 2018 года.
Отмечается, что уголовное дело против компаний S.Group ведет Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ.
В рамках производства установлены факты уклонения от уплаты налогов фирмами из семейного бизнеса нардепа Рыбалки на протяжении трех лет.
“Досудебным расследованием установлено, что должностные лица группы компаний корпорации „S.Group“, в состав которой среди прочих входят следующие предприятия: ООО „СНЭК ЭКСПОРТ“ (ЕГРПОУ 33324584) ООО „ВИТАФУДС“ (ЕГРПОУ 39368522), ООО „ФАЭТОН ТРАНС“ (ЕГРПОУ 36166749), ООО „ВИТАФУДЗ“ (ЕГРПОУ 40838296), ООО „ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА“ (ЕГРПОУ 34060298), ООО „Агросахинвест-2002“ (ЕГРПОУ 31870837), ООО „Новая КОМПАНИЯ-2006“ (ЕГРПОУ 34432852) и ООО „Самоцветы“ (ЕГРПОУ 13473378), которые используя реквизиты субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, на протяжении 2013-2016 лет, совершили умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты средств в особо крупном размере”, — сказано в документе.
Также указывается, что “с целью легализации источников происхождения сырья, завышение его фактической стоимости, незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость (далее — НДС) должностные лица вышеуказанных предприятий декларируют с использованием поддельных документов финансово-хозяйственной деятельности в налоговых органах приобретение сырья в подконтрольных организаторам противоправной деятельности предприятий с признаками фиктивности, таких как ООО „УКРТОРГСНАБ КОМПАНИ“ (ЕГРПОУ 39846644)”.
Напомним, как сообщал УНН, журналисты поймали Рыбалку на распространении своей лже-биографии.