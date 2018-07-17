Cімейна фірма Рибалки платить своїм співробітникам мінімальну зарплату

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Співробітники ТОВ "Снек експорт", що належить батьку народного депутата від РПЛ Сергія Рибалки, отримують, у більшості, мінімальну заробітну плату. Про це свідчать дані із штатного розкладу Товариства, який УНН отримав від адвокатів нардепа.

Так, до прикладу, станом на 2016 рік найменший посадовий оклад у розмірі 1 тис. 455 грн — 1 тис. 505 грн на місяць отримували такі працівники підприємства: охоронець, економіст, секретар адміністративний, фахівець з логістики, менеджер з персоналу, дизайнер, провідний програміст та інженер із охорони праці і навколишнього середовища тощо.

Дещо вищий посадовий оклад у розмірі 1 тис. 525 грн — 1 тис. 705 грн на місяць мали: провідний юрисконсультант, менеджер з маркетингу, менеджер з постачання, менеджер із збуту, начальник відділу організації праці та зарплати, провідний фахівець з тендерних процедур.

Поряд з цим, головний бухгалтер підприємства отримував лише 3 тис. 500 грн на місяць, директор департаменту з якості — 5 тис. грн, головний технолог — 3 тис. 500 грн.

Відповідно, найвищий посадовий оклад отримувало керівництво підприємства. Так, посадовий оклад генерального директора становив 8 тис. грн на місяць, двох його заступників із економіки та виробництва — по 7 тис. грн. Радник генерального директора з юридичних питань мав посадовий оклад у розмірі 7 тис. грн на місяць, фінансовий директор — 7 тис. грн, директор юрдепартаменту — 7 тис. грн.

Станом на 1 січня 2017 року розмір посадових окладів працівників підприємства змінився, відповідно до вимог чинного законодавства. Так, рівень посадових окладів працівників підприємства “підтягнувся” за ростом мінімальних заробітних плат.

Тож, посадовий оклад охоронця становив 3 тис. 200 грн, начальника служби безпеки — 3 тис. 300 грн. При цьому, посадовий оклад провідного юрисконсультанта становив 3 тис. 260 грн, начальника відділу з управління персоналом — 3 тис. 280 грн.

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Через рік, станом на 1 січня 2018 року, охоронці ТОВ почали заробляти 3 тис. 730 грн, начальник відділу маркетингу — 3 тис. 810 грн, начальник служби продажів — 3 тис. 810 грн. Комірники та фрезерувальники ТОВ — по 3 тис. 730 грн на місяць.

Додамо, що протягом останніх 1,5 року (1 червня 2016 року — 1 січня 2018 року — ред.) рівень посадового окладу генерального директора, його радника із юридичних питань та заступника із економіки залишився без змін.

Питання нарахувань мінімального розміру посадових окладів переважній більшості працівників підприємства прокоментував заступник голови комітету з питань захисту бізнесу та прав власності Федерації роботодавців України Олег Вачаєв.

"Якщо відкинути безвідповідальність і звичку працювати в “чорну”, навантаження на український Фонд заробітної плати є дуже великим. Тому, в скрутні часи роботодавці шукають собі можливостей, аби це навантаження не позначалося на інших показниках. Тому ми маємо те, що маємо, коли офіційно виплачується лише мінімальна зарплата, а решта — видається “налом”, — сказав він.

Як писав УНН, Сергій Рибалка працевлаштував свою дружину у сімейну фірму і також платить їй мінімальну заробітну плату. 

Зауважимо, що низка снекових компаній з орбіти родинного бізнесу радикала фігурують у матеріалах кримінальних проваджень щодо ведення фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків. 

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